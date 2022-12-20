Известный астролог Тамара Глоба в прогнозе выделила три знака зодиака, представители которых станут по-настоящему счастливыми в конце декабря 2022 года.
Победители! Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждет счастье в конце декабря
Водолей
Представители знака в декабре должны держаться семьи. Стоит уладить старые конфликты и разобраться в отношениях со своей половинкой. Водолеям пора определиться и сделать важный шаг – либо к разрыву, либо к свадьбе. В любом случае выбор будет правильным, считают звезды. В финансовом плане декабрь – самый благоприятный месяц для Водолеев, можно смело браться за новые проекты, есть большая вероятность карьерного роста.
Весы
В жизни одиноких Весов в декабре появится человек, который буквально перевернет все с ног на голову. У семейных представителей знака в паре вдруг откроется неизвестная ранее грань. В карьере также Весов ожидает взлет: вы получите неожиданное предложение о сотрудничестве. Звезды советуют не бояться перемен и смело соглашаться даже на самые авантюрные проекты.
Рак
Представители водного знака должны в декабре посвятить себя семье. Найдите время и уделите максимум внимания родным. В конце года на Раков свалится большой ответственный проект на работе или важная командировка. От того, как себя проявят Раки сейчас, будет зависеть вся их дальнейшая карьера. Звезды благоволят Ракам, поэтому они справятся со всеми задачами.