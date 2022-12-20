Победители! Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждет счастье в конце декабря

Водолей

Представители знака в декабре должны держаться семьи. Стоит уладить старые конфликты и разобраться в отношениях со своей половинкой. Водолеям пора определиться и сделать важный шаг – либо к разрыву, либо к свадьбе. В любом случае выбор будет правильным, считают звезды. В финансовом плане декабрь – самый благоприятный месяц для Водолеев, можно смело браться за новые проекты, есть большая вероятность карьерного роста.

Весы

В жизни одиноких Весов в декабре появится человек, который буквально перевернет все с ног на голову. У семейных представителей знака в паре вдруг откроется неизвестная ранее грань. В карьере также Весов ожидает взлет: вы получите неожиданное предложение о сотрудничестве. Звезды советуют не бояться перемен и смело соглашаться даже на самые авантюрные проекты.

Рак