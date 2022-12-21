Этот материал не только для наших женщин, которые за несколько дней до Нового года пытаются решить, что подарить своему любимому на праздник. Но и для мужчин, которые получат в подарок на Новый год трусы. Если вы думаете, что нижнее белье под новогодней елкой – это дурной тон, то вы ошибаетесь.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как эстонским мужчинам уберечь от дыр подаренные на Новый год трусы? Это работает!
Консультант мужского отдела универмага Stockmann по имени Эне встречает нас с оператором как самых дорогих клиентов. Сдаем куртки в гардероб, нам предлагают кофе, конфеты, и после этого мы отправляемся в рай. В отдел мужского нижнего белья. В котором мы встречаем также и женщин, видимо, они уже готовятся к Рождеству или Новому году, чтобы побаловать близких мужчин таким не самым дешевым подарком. Ведь цены на носки и трусы, как и практически на всё, в этом году повысились.
Сотрудница универмага точно знает, что нижнее белье – это та вещь, которая нужна любому мужчине независимо от его возраста. Без трусов ты никуда не пойдешь, тем более зимой.
По словам консультанта мужского отдела Эне, нижнее белье является отличным подарком, потому что оно повышает самооценку, важно для всех и везде – на работе, дома, в поездке.
Поэтому в нашем материале мы собрали всё необходимое. Для женщин: какое нижнее белье подарить своему мужу, сыну, отцу или боссу? На любой кошелек! Для мужчин: что нужно учесть при стирке трусов, чтобы дыры на них не появлялись или появлялись после долгих лет использования.
Специально перед праздниками некоторые мировые бренды подготовили подарочные коробки, в которых, кажется, спрятано как минимум яйцо Фаберже. Но эти коробки сильно влияют на эмоции человека. Распаковка подарка, как правило, даже доставляет больше эмоций, чем сам подарок, потому что ты весь в предвкушении, что же там.
Дорогие подарки от мировых брендов!
И вот мы находим на полке отдела нижнего белья для мужчин черную коробку с золотыми буквами Emporio Armani на ней. Она закрыта на резиночку. Там прячутся две пары черных боксеров для мужчин, на 95 процентов состоящие из хлопка и на 5 процентов из эластана, который практически не используется в чистом виде. Стоимость такого комплекта выше, чем вы думали. Но новогодний подарок обычно дарится с любовью и для такого повода не жалко никаких денег. Итак, цена – 59 евро и 90 центов.
Если вы – мать, и желаете приятно удивить своего сына на Новый год, то здесь для него найдутся боксеры молодежного бренда Björn Borg, целых 5 пар в одной прозрачной упаковке. Их стоимость – 69 евро и 90 центов.
Как стирать нижнее белье и что точно не стоит делать?
Очень многие модели содержат пять процентов эластана, поэтому обязательно нужно учесть при стирке, что никаких ополаскивателей добавлять не следует, иначе белье довольно быстро придет в негодность. Отсюда, кстати говоря, и появляются дыры на нижнем белье и вид его оставляет желать лучшего. Но это не единственная причина, о второй чуть позже.
Внимательно ознакомьтесь со значками на самих трусах и запомните, как за ними ухаживать. Маркировка напоминает о том, что стирать белье следует при температуре не выше 40 градусов. Здесь важно понимать, что все модели разные, для некоторых температура стирки может быть еще ниже. Очень многие трусы нельзя гладить, стоит это учитывать.
Но консультант Эне от себя советует: «Пусть даже лучше будет 30 градусов, так надежнее. И помните, никакой центрифуги или отжима».
Что еще предлагают?
Для мужей или отцов лучше подойдут различные пижамы или термобелье. «Я бы не стала надевать нижнее белье под пижаму, но здесь всё сугубо индивидуально», – считает консультант Эне. Пижамы тоже есть на любой вкус и кошелек. Комплект от производителя Cap Horn стоит 249 евро. Это для тех, кто хочет сделать близкому человеку более ценный подарок. Данная пижама на 100 процентов сделана из шелка.
Если ваш бюджет более скромный, или вы просто хотите порадовать дорогого коллегу, то есть отличные мужские боксеры бренда LEVI'S, две пары в упаковке стоят 24 евро и 90 центов. Также есть нижнее белье а-ля семейные трусы от немецкого бренда – 3 пары за 37,90 евро.
Так что, теперь вы знаете, что и нижним бельем под елочкой можно удивить любимого мужчину. Главное – помнить о правилах стирки, чтобы первый раз в стиральной машинке для брендовых вещей не стал последним.
Смотрите галерею из универмага Stockmann!