ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как эстонским мужчинам уберечь от дыр подаренные на Новый год трусы? Это работает!

Дорогие подарки от мировых брендов!

И вот мы находим на полке отдела нижнего белья для мужчин черную коробку с золотыми буквами Emporio Armani на ней. Она закрыта на резиночку. Там прячутся две пары черных боксеров для мужчин, на 95 процентов состоящие из хлопка и на 5 процентов из эластана, который практически не используется в чистом виде. Стоимость такого комплекта выше, чем вы думали. Но новогодний подарок обычно дарится с любовью и для такого повода не жалко никаких денег. Итак, цена – 59 евро и 90 центов.

Если вы – мать, и желаете приятно удивить своего сына на Новый год, то здесь для него найдутся боксеры молодежного бренда Björn Borg, целых 5 пар в одной прозрачной упаковке. Их стоимость – 69 евро и 90 центов.

Как стирать нижнее белье и что точно не стоит делать?

Очень многие модели содержат пять процентов эластана, поэтому обязательно нужно учесть при стирке, что никаких ополаскивателей добавлять не следует, иначе белье довольно быстро придет в негодность. Отсюда, кстати говоря, и появляются дыры на нижнем белье и вид его оставляет желать лучшего. Но это не единственная причина, о второй чуть позже.