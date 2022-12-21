В том, что вода – чудодейственное средство, улучшающее состояние организма, уже давно никто не сомневается. Но мало кто знает, какой конкретно она должна быть, чтобы оказывать на организм наиболее положительный эффект. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой температуры должна быть жидкость, в каких количествах ее лучше пить и что помогает в ее усвоении организмом, пишет Супер.
Диетолог рассказала, какую именно воду надо пить, чтобы похудеть
По словам врача, вода действительно является необходимым компонентом для снижения веса – без обильного питья похудеть не помогут даже спорт и диета. Однако нужно помнить про несколько важных моментов. Во-первых, вода должна быть комнатной температуры. Во-вторых, иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Как объясняет Дюваль, от этого показателя зависит способность воды восстанавливать организм.
Например, жидкость из водопровода и в составе чая или кофе имеет положительный потенциал, поэтому плохо усваивается. А вода из высокогорных источников имеет отрицательный ОВП и оказывает на организм самое благоприятное действие. Диетолог также отметила пользу кипяченой воды, которая хорошо промывает кишечник.
Для улучшения состояния организма и потери лишнего веса стоит учитывать и количество выпиваемой за раз жидкости. «Чтобы вода хорошо усваивалась, нужно пить ее, распределив по равным порциям, в течение дня. Не стоит пить больше 200 миллилитров за один присест: этого будет слишком много и она будет хуже усваиваться. Лучше по 200 миллилитров несколько раз в день», – объяснила диетолог.