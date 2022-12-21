Диетолог рассказала, какую именно воду надо пить, чтобы похудеть

По словам врача, вода действительно является необходимым компонентом для снижения веса – без обильного питья похудеть не помогут даже спорт и диета. Однако нужно помнить про несколько важных моментов. Во-первых, вода должна быть комнатной температуры. Во-вторых, иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Как объясняет Дюваль, от этого показателя зависит способность воды восстанавливать организм.

Например, жидкость из водопровода и в составе чая или кофе имеет положительный потенциал, поэтому плохо усваивается. А вода из высокогорных источников имеет отрицательный ОВП и оказывает на организм самое благоприятное действие. Диетолог также отметила пользу кипяченой воды, которая хорошо промывает кишечник.