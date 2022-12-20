Наргиз о депортации из России: «Сотрудники чуть не плача сказали, что мне запрещен въезд на 50 лет»

Закировой запрещен в Россию до 2072 года. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие войну. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», – говорил ее адвокат Исмаилов в беседе со «СтарХитом».

Спустя несколько месяцев звезда «Голоса» на Первом канале объяснилась, что случилось в тот день. 53-летняя певица убеждает: все произошло довольно спокойно.

«Это не был никакой депорт, я прилетела в Ташкент по своим делам, побыла здесь где-то месяц, и мне нужно было лететь обратно в Москву. Я прилетела в Москву, на паспортном контроле я отдаю свой паспорт. Женщина смотрит, говорит: «Вам требуется дополнительная проверка». Я даже не обратила на это внимания. Вдруг ко мне подходят сзади двое человек тихонечко: «Наргиз, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста, в сторону», – отметила артистка в YouTube-шоу MYDAY TV.

Закирова удивилась происходящим. «Мы отошли, они говорят, чуть ли не плача: „Мы очень извиняемся, вам въезд запрещен на 50 лет“. Я говорю: „А на каком основании?“ Ну, окей, ладно, это же не вы. А они: „Простите, извините, можно с вами сфотографироваться?“ Говорю: „Конечно, можно“. Спокойно отреагировала, а что я могу сделать?», – продолжила она.