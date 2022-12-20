Голливудский актер чуть было не стал жертвой настоящего рождественского злодея. Инцидент случился утром понедельника. Злоумышленница взломала замок, проникла в дом Роберта Де Ниро в Нью-Йорке и попыталась украсть... подарки, которые лежали под елкой, пишет Супер.
В духе Гринча: серийная грабительница проникла в дом Роберта Де Ниро, чтобы украсть подарки
В духе Гринча: серийная грабительница проникла в дом Роберта Де Ниро, чтобы украсть подарки
По данным TMZ, воровку поймали с поличным. Задержать преступницу помог сам Де Ниро. В момент ограбления актер был дома с семьей: домочадцы отдыхали на верхнем этаже. Услышав шум, Де Ниро спустился в гостиную и попытался помешать «похитительнице Рождества» – каким образом, не сообщается.
Оказывается, 30-летняя девушка-Гринч уже знакома правоохранительным органам: ранее она попадалась на аналогичных преступлениях. Несмотря на то, что в кино Роберт Де Ниро часто играет злодеев, в реальной жизни он стал супергероем. Нью-Йорк может спать спокойно. Теперь Рождество и подарочки под елкой в полной безопасности!
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