В духе Гринча: серийная грабительница проникла в дом Роберта Де Ниро, чтобы украсть подарки

По данным TMZ, воровку поймали с поличным. Задержать преступницу помог сам Де Ниро. В момент ограбления актер был дома с семьей: домочадцы отдыхали на верхнем этаже. Услышав шум, Де Ниро спустился в гостиную и попытался помешать «похитительнице Рождества» – каким образом, не сообщается.

Оказывается, 30-летняя девушка-Гринч уже знакома правоохранительным органам: ранее она попадалась на аналогичных преступлениях. Несмотря на то, что в кино Роберт Де Ниро часто играет злодеев, в реальной жизни он стал супергероем. Нью-Йорк может спать спокойно. Теперь Рождество и подарочки под елкой в полной безопасности!