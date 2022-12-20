Голливудская звезда Ребел Уилсон, обручившаяся с девушкой из Латвии, поделилась снимком с новорожденной дочерью

В прошлом месяце в семье актрисы Ребел Уилсон, которая недавно обручилась с девушкой из Латвии, произошло пополнение в семье. У актрисы родилась дочь при помощи суррогатной матери. Сейчас звезда занимается воспитанием малышки и иногда делится трогательными моментами в соцсетях, пишет RUS TVNET.