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Попрощалась так попрощалась: Ким Кардашьян оголила пышные ягодицы

Limon.ee
Попрощалась так попрощалась: Ким Кардашьян оголила пышные ягодицы
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Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян. Фото: MARIO ANZUONI

Ким Кардашьян без толики стеснения продемонстрировала широкой публике ягодицами в стрингах.

Ким Кардашьян — предпринимательница, инфлюэнсер, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» без стеснения демонстрирует свою жизнь на широкую аудиторию. На ее Instagram аккаунт подписаны 336 миллионов человек.

Блогер решила ярко попрощаться с уходящим 2022 годом, сфотографировав в отражении окна свои пышные ягодицы и выложив фото в свой аккаунт.

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