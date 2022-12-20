Ким Кардашьян без толики стеснения продемонстрировала широкой публике ягодицами в стрингах.
Попрощалась так попрощалась: Ким Кардашьян оголила пышные ягодицы
Попрощалась так попрощалась: Ким Кардашьян оголила пышные ягодицы
Ким Кардашьян — предпринимательница, инфлюэнсер, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» без стеснения демонстрирует свою жизнь на широкую аудиторию. На ее Instagram аккаунт подписаны 336 миллионов человек.
Блогер решила ярко попрощаться с уходящим 2022 годом, сфотографировав в отражении окна свои пышные ягодицы и выложив фото в свой аккаунт.
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