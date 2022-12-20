Умер прямо в зале: показ нового «Аватара» обернулся трагедией

Поклонники легендарного «Аватара» давно ждали продолжения фильма. Но сейчас, когда оно вышло на экраны, вокруг него появляются не только хорошие новости.

«Аватар. Путь воды» стал последним, что увидел житель индийского штата Андхра-Прадеш. В кинотеатр мужчина отправился со своим братом.

После одного из особенно волнительных эпизодов мужчина рухнул на пол. Брат немедленно отвез его в больницу, где врачи объявили, что мужчина был доставлен уже мертвым, передает IndiaToday.

У него остались двое детей.