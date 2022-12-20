Эмбер Херд отказалась судиться с Джонни Деппом и заплатит ему некислую сумму

Херд написала в соцсетях, что защищала свою правду и теперь ее прошлая жизнь разрушена.

Актриса также отметила, что столкнулась с волной осуждения в социальных сетях и назвала ее расширенной версией того, с чем приходится встречаться с женщинами, когда они заявляют о себе.