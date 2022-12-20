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Эмбер Херд отказалась судиться с Джонни Деппом и заплатит ему некислую сумму

Limon.ee
Эмбер Херд отказалась судиться с Джонни Деппом и заплатит ему некислую сумму
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Фото: Postimees

Череда судебных тяжб между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом, судя по всему, завершена. Актриса заявила, что последний их спор будет урегулирован во внесудебном порядке, пишет Starnews.

Херд написала в соцсетях, что защищала свою правду и теперь ее прошлая жизнь разрушена.

Актриса также отметила, что столкнулась с волной осуждения в социальных сетях и назвала ее расширенной версией того, с чем приходится встречаться с женщинами, когда они заявляют о себе.

Также Херд высказала разочарование американской судебной системой. По данным Daily Mail, актриса выплатит своему экс-супругу 1 миллион долларов.

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