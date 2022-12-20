СОВСЕМ РЯДОМ ⟩ Анастасия Волочкова объявила о свадьбе! Угадаете где?

«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20 января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала она в соцсети.

Однако поклонники скептически восприняли слова Волочковой. В комментариях ей тут же припомнили многочисленные романы, которые тоже должны были завершиться в загсе. Но нашлись и те, кто искренне поддержал артистку и посочувствовал, что раньше ей просто попадались недостойные мужчины. А значит, сейчас королева сцены заслужила настоящее счастье и семейный уют.