Китайский бренд класса люкс Moutai провел в Kärbes Bar&Kitchen свою ежегодную рождественскую вечеринку. На мероприятии присутствовали отечественные законодатели моды, известные телеведущие, акулы бизнеса и многие другие.
На широкую ногу: смотри, как светские львы и львицы проводят предрождественские вечера
На широкую ногу: смотри, как светские львы и львицы проводят предрождественские вечера
В этом году на вечеринке присутствовали Эда-Лийс Канн и Халдо Оравас, Дэйв Бентон и его жена Марис, Анита Сибул, семья создателей контента Екатерина и Родион Леметти, Йоаким и Эвели Хелениус и многие другие. Элина Мартинсон, певица, которая снова вышла на сцену, помогла поддержать хорошее настроение. Мутай - один из самых популярных алкогольных напитков в Китае.
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