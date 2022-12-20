На широкую ногу: смотри, как светские львы и львицы проводят предрождественские вечера

В этом году на вечеринке присутствовали Эда-Лийс Канн и Халдо Оравас, Дэйв Бентон и его жена Марис, Анита Сибул, семья создателей контента Екатерина и Родион Леметти, Йоаким и Эвели Хелениус и многие другие. Элина Мартинсон, певица, которая снова вышла на сцену, помогла поддержать хорошее настроение. Мутай - один из самых популярных алкогольных напитков в Китае.