«Не проедет ни скорая, ни пожарные»: арендная машина, оставленная на улице Нымме, вызвала бурный спор в соцсети

«Как вы относитесь к автомобилям фирм Bolt и Citybee, застрявшим за вашим забором, когда вы красиво расчистили снег для пешеходов? Я бы попросил пользователей честно найти место за своим забором», – написал житель Нымме. Он сказал редакции Elu24, что сам не пользуется услугами проката автомобилей. «Если бы я сам был пользователем, то было бы очень удобно, если бы арендный автомобиль стоял прямо за моим забором», – заявил автор. Он сказал, что поднял этот вопрос, потому что видит, что эта проблема возникает возникает и даже усугубляется. Он признает, что ситуация с парковкой на улицах Нымме из-за снега стала хуже.