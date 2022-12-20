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«Не проедет ни скорая, ни пожарные»: арендная машина, оставленная на улице Нымме, вызвала бурный спор в соцсети

Геттер Трумси Кристийна Рейманд
«Не проедет ни скорая, ни пожарные»: арендная машина, оставленная на улице Нымме, вызвала бурный спор в соцсети
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Нымме.
Нымме. Фото: Mihkel Maripuu

Серьезная проблема или бессмысленные придирки? Арендные автомобили, припаркованные на улице, вызвали бурные споры среди жителей Нымме. «В понедельник на нашей улице кто-то просто оставил арендованный автомобиль посреди дороги и ушел», – описывает житель района неприятную ситуацию. «Псевдогоре. Немного снега и сразу в слезы», – считает другой.

Местный житель задал вопрос в открытой группе Nõmmekad в Facebook, в котором разгорелось бурное обсуждение. Одни соглашались с автором поста, другие нет.

«Как вы относитесь к автомобилям фирм Bolt и Citybee, застрявшим за вашим забором, когда вы красиво расчистили снег для пешеходов? Я бы попросил пользователей честно найти место за своим забором», – написал житель Нымме. Он сказал редакции Elu24, что сам не пользуется услугами проката автомобилей. «Если бы я сам был пользователем, то было бы очень удобно, если бы арендный автомобиль стоял прямо за моим забором», – заявил автор. Он сказал, что поднял этот вопрос, потому что видит, что эта проблема возникает возникает и даже усугубляется. Он признает, что ситуация с парковкой на улицах Нымме из-за снега стала хуже.

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