Серьезная проблема или бессмысленные придирки? Арендные автомобили, припаркованные на улице, вызвали бурные споры среди жителей Нымме. «В понедельник на нашей улице кто-то просто оставил арендованный автомобиль посреди дороги и ушел», – описывает житель района неприятную ситуацию. «Псевдогоре. Немного снега и сразу в слезы», – считает другой.
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«Не проедет ни скорая, ни пожарные»: арендная машина, оставленная на улице Нымме, вызвала бурный спор в соцсети
«Не проедет ни скорая, ни пожарные»: арендная машина, оставленная на улице Нымме, вызвала бурный спор в соцсети
Местный житель задал вопрос в открытой группе Nõmmekad в Facebook, в котором разгорелось бурное обсуждение. Одни соглашались с автором поста, другие нет.
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