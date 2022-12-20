ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гламурный бомонд Эстонии насладился рождественской атмосферой в ресторане 38 Restoran

В преддверии Рождества гости отрешились от повседневной суеты, чтобы ощутить философию Joie de Vivre наиболее титулованного в мире коньячного бренда Courvoisier и насладиться жизнью здесь и сейчас. Несмотря на непростые времена, важно находить время, чтобы насладиться моментом. Joie de Vivre – это хорошая еда, общение с интересными людьми, приятная музыка и бокал неповторимого коньячного коктейля.