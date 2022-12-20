Вчера на рождественском мероприятии коньячного дома Courvoisier эстонские знаменитости погрузились в предпраздничную атмосферу Joie de Vivre, то есть в атмосферу французской «радости жизни». Грете Пайа, Хендрик Сал-Саллер, Танель Веэнре и многие другие отведали изысканные угощения от Орма Оя, эстонского шеф-повара высочайшего класса одноименного ресторана La Cucina di Orm Oja, познакомились с рождественскими коктейлями мастера Тармо Пийра и насладились вдохновенной музыкой и прекрасным голосом Anett.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гламурный бомонд Эстонии насладился рождественской атмосферой в ресторане 38 Restoran
В преддверии Рождества гости отрешились от повседневной суеты, чтобы ощутить философию Joie de Vivre наиболее титулованного в мире коньячного бренда Courvoisier и насладиться жизнью здесь и сейчас. Несмотря на непростые времена, важно находить время, чтобы насладиться моментом. Joie de Vivre – это хорошая еда, общение с интересными людьми, приятная музыка и бокал неповторимого коньячного коктейля.
«В занятую рождественскую пору важно найти время, чтобы вместе насладиться прекрасными моментами жизни. Нас вдохновляли Орм Оя и Тармо Пийр, удивившие невероятными впечатлениями. Философия наслаждения жизнью Joie de Vivre стала девизом коньячного дома Courvoisier. Думаю, что на сегодняшнем мероприятии гости смогли в этом убедиться, ведь вечер был полон улыбок, интересных разговоров, отличной музыки и вкусных сюрпризов», - отметил представитель бренда Courvoisier Витаутас Пазерецкас.