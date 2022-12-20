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УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ На рождественском концерте в Пыхья-Таллинне выступит Отть Лепланд

Limon.ee
На рождественском концерте в Пыхья-Таллинне выступит Отть Лепланд
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Рождественский концерт.
Рождественский концерт. Фото: Промо

Управа Пыхья-Таллинна организует 20 декабря в церкви Пеэтели рождественский концерт, на котором выступит Отть Лепланд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, предрождественское время - спокойное и сердечное. “Концерт — это отличная возможность пожелать друг другу хороших праздников и создать рождественское настроение”.

Двери откроются в 17.30. Вход бесплатный. Рождественский концерт Пыхья-Таллинна состоится 20.12 в 18 часов в церкви Пеэтели (ул. Преэси, 5).

Информация о концерте на Facebook.

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