Исход чемпионата мира по футболу в Катаре известен уже давно, но воспоминания об этом событии продолжают радовать. В Таллинне за финальным матчем Аргентины против Франции в воскресенье, 18 августа, следили сотни болельщиков. Все они собрались на горячем песке и под искусственными пальмами в бизнес-квартале Ülemiste City, где располагается Ülemiste Beach House.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На горячем песке и под пальмами: сотни таллиннцев и гостей столицы следили за финалом ЧМ по футболу в экзотических условиях
Начиная с четвертьфиналов там совершенно бесплатно на большом экране транслировались все футбольные матчи чемпионата. Там было так же жарко, как и в солнечном Катаре, где проходил ЧМ по футболу в этом году.
Лиина Лийв, менеджер по маркетингу компании OlyBet Group, которая была главным организатором бесплатных просмотров футбольных матчей в Таллинне, рада, что это событие получило такой положительный отклик. «Красота игры всегда заключается в эмоциях, и фирма OlyBet предложила их более чем достаточно во время чемпионата мира», – говорит Лийв.
Напомним, что в финале ЧМ по футболу матч Франции и Аргентины завершился ничьей – 3:3, но во время послематчевых пенальти Аргентина обыграла Францию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира по футболу.
Смотрите галерею!