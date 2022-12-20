ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ «Пусть не будет войн и терактов»: о чем мечтают оставшиеся без крыши над головой жители Таллинна?

Здесь очень много талантливых и добрых людей, в которых верят чуткие сотрудники Таллиннского центра социальной работы. Порой, даже больше, чем сами бездомные. У попавшего в беду человека нет национальности, возраста или пола. Здесь можно встретить всех: молодых матерей с детьми, молодых людей, которые еще даже не успели понять, что такое жизнь, стариков, которые никак не могут вернуться к нормальной жизни. Вряд ли они хотят вспоминать, почему их жизнь сложилась именно так.

Всех этих людей объединяет одно: в новом 2023 году они хотят видеть этот мир без войн, а свою жизнь чуть более светлой и счастливой. Желательно в своем доме. Да, как и любые другие люди, они мечтают и строят планы. Но им нужно приложить чуть больше усилий, чем остальным. Они радуются искренне даже маленьким успехам своих товарищей и готовы меняться ради светлого будущего.

Доброта здесь в каждом мгновении. Работники центра сказали, что у них еще осталась еда и принялись угощать журналистов, пришедших на репортаж.

Клиент Таллиннского центра социальной работы пригласил сотрудницу на танец Фото: Tairo Lutter

По словам директора Таллиннского центра социальной работы Керсти Пыльдемаа, примерно 9 процентов их клиентов в этом году успешно завершили ресоциализацию и покинули стены центра. Всего их услугами пользуются порядка 600 человек в год. Несколько лет назад процент успешных «выпускников» центра был выше – до 13 в год.

Бездомных стало больше