Не в каждой семье такие теплые и доверительные отношения, как в социальном общежитии в Мяннику, где в понедельник, 19 декабря, прошел рождественский праздник для клиентов Таллиннского центра социальной работы. Все эти люди по разным причинам стали бездомными. У каждого своя очень тяжелая история, и вопросы о прошлом заставляют их грустить и на время потерять дар речи. Некоторые из них жили в лесу, кто-то едва не лишился жизни при пожаре в другом социальном учреждении.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ «Пусть не будет войн и терактов»: о чем мечтают оставшиеся без крыши над головой жители Таллинна?
Здесь очень много талантливых и добрых людей, в которых верят чуткие сотрудники Таллиннского центра социальной работы. Порой, даже больше, чем сами бездомные. У попавшего в беду человека нет национальности, возраста или пола. Здесь можно встретить всех: молодых матерей с детьми, молодых людей, которые еще даже не успели понять, что такое жизнь, стариков, которые никак не могут вернуться к нормальной жизни. Вряд ли они хотят вспоминать, почему их жизнь сложилась именно так.
Всех этих людей объединяет одно: в новом 2023 году они хотят видеть этот мир без войн, а свою жизнь чуть более светлой и счастливой. Желательно в своем доме. Да, как и любые другие люди, они мечтают и строят планы. Но им нужно приложить чуть больше усилий, чем остальным. Они радуются искренне даже маленьким успехам своих товарищей и готовы меняться ради светлого будущего.
Доброта здесь в каждом мгновении. Работники центра сказали, что у них еще осталась еда и принялись угощать журналистов, пришедших на репортаж.
По словам директора Таллиннского центра социальной работы Керсти Пыльдемаа, примерно 9 процентов их клиентов в этом году успешно завершили ресоциализацию и покинули стены центра. Всего их услугами пользуются порядка 600 человек в год. Несколько лет назад процент успешных «выпускников» центра был выше – до 13 в год.
Бездомных стало больше
«Это год, как и для всего мира, для нашего центра был тяжелым. Увеличилось количество людей, нуждающихся в наших услугах. Основная из них - ресоциализация, помощь людям вернуться к самостоятельной жизни. Количество таких людей в городах увеличилось», – сказала Керсти Пыльдемаа порталу Limon.ee.
Мужчина с редким эстонским именем Арвед, которым в прошлом называли эстонского астронома, писателя и автора песен, мечтает о самом теплом и светлом чувстве в мире – любви. В новом году он надеется встретить красивую и порядочную женщину, которая станет его супругой.
«Скажу честно, здесь нормальная жизнь. Живешь самостоятельно, должен со всем справляться. Комнаты нормальные, всё в порядке. Не могу пожаловаться на плохую жизнь. Это единственный дом, где могу жить, я с протезом. Сам распоряжаюсь деньгами, покупаю еду. Соцработники хорошие. Если что-то надо – обращаюсь. Они всегда говорят, что не нужно обманывать, нужно говорить всё честно. Здесь знают цену деньгам, у многих проблемы, некоторые остаются должны. Но я иду и говорю, что у меня проблема, и она решается.
Я прибыл 3 августа и рад этому. Да, уже есть несколько замечаний, но меня не выгоняют. Вот, например, директор Керсти Пыльдемаа – она моя школьная учительница, была классным руководителем, через нее сюда и попал. До этого жил в домах попечения. В Ида-Вирумаа, где дом сгорел. Надел свой протез и спасся тогда, но мог погибнуть, я молодец.
Мечтаю? Я мечтаю найти себе порядочную и красивую жену. И тогда отправился бы в рай жить. Это моя мечта», – говорит Арвед.
Трудно поверить, что такая яркая, веселая и коммуникабельная Эне осталась без крыши над головой. Она владеет русским, эстонским и финским. Когда-то давно работала маляром. Но сейчас живет в социальном общежитии.
«У меня с матерью отношения не сложились, хотя я единственная дочка в своей семье. Но, порой бывают повороты, что попросту не избежать таких случайностей. Работала когда-то маляром. А еще работала у господина Поскачева, если вы знаете. Там мне предоставляли комнату для жилья».
«В новом году больше всего мечтаю о покое и чтобы не было никаких передряг, и, наконец-то, получить свою квартиру, ведь я, всё-таки, стою на очереди», – говорит Эне.
Молодой человек по имени Павел Смирнов честно признался, что этот год был гораздо сложнее, чем прошлый.
«Было много вещей, которые не нравились... Жизнь, она, очень коротка, но когда ты к чему-то стремишься, можешь многого достигнуть».
«Мечтаю о том, чтобы жизнь наладилась у всех в мире. Без войн, без терактов, чтобы всё было благополучно и люди жили дружелюбно», – говорит Павел.
Павел ходит в тренажерный зал, учится в Ласнамяэском механическом училище, планирует весной продолжить заниматься футболом.
«Я хотел отпраздновать Рождество, которое будет уже совсем скоро, и Новый год. Очень хотел собраться со всеми вместе. Чтобы жить счастливо и красиво, надо проводить всем вместе время и находить его друг для друга», – рассказал Павел.
«Мечтаю, чтобы всё плохое ушло и всё хорошее было. Я живу здесь с детьми, помогаю – чем могу», – говорит Евгения, которая живет в социальном общежитии уже седьмой год.
В этот праздничный и светлый для клиентов Таллиннского центра социальной работы день работники будут угощать их вкусной рождественской едой, десертом, морсом, чаем и кофе, а также дарить подарки. Их вручат самым лучшим в этом году. За помощь по дому, за примерное поведение. Этот день для многих здешних жильцов прошел со слезами на глазах.
Смотрите видеорепортаж и галерею с праздника!