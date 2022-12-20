ВИДЕО ⟩ Купальный сезон в Таллинне открыт! Люди как под гипнозом ныряют в Балтийское море

На призыв отреагировал и главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель, который с нетерпением выехал на место событий, чтобы посмотреть, что за рай для практикующих моржевание появился в Ноблесснере. Сам искупаться он не решил.

Видела бы это Волочкова, она бы тут поселилась! Здесь и бани, и купальные бочки, и спасатели, которые присмотрят, чтобы вы не утонули, и горячий чай после купания в ледяной воде, температура которой, кстати, не превышает двух градусов. Это значительно меньше, чем в Средиземном море у берегов Кипра, но купающихся в это время года в Таллинне значительно больше. Таких смельчаков десятки, если не сотни. С некоторыми из них нам удалось пообщаться.

Всем жарко!

Всех бодрит не только ледяная вода, но и артисты, выступающие на сцене. Моржей развлекают местные исполнители, периодически перед публикой также оказываются те, кто купается в ледяной воде уже много лет и чье здоровье от этого только улучшилось. Одной такой особой является известная теле-и радиовеудщая Керту Юккум.