Нашему человеку непогода нипочем! Снег, ветер и мороз не испугали местных жителей, которые в конце прошлой недели решили искупаться в Балтийском море. Многие из них никогда ничего подобного не делали и появились в клубе для моржей в порту Ноблесснер только потому, что получили сообщение с приглашением от мобильного оператора Tele2.
ВИДЕО ⟩ Купальный сезон в Таллинне открыт! Люди как под гипнозом ныряют в Балтийское море
На призыв отреагировал и главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель, который с нетерпением выехал на место событий, чтобы посмотреть, что за рай для практикующих моржевание появился в Ноблесснере. Сам искупаться он не решил.
Видела бы это Волочкова, она бы тут поселилась! Здесь и бани, и купальные бочки, и спасатели, которые присмотрят, чтобы вы не утонули, и горячий чай после купания в ледяной воде, температура которой, кстати, не превышает двух градусов. Это значительно меньше, чем в Средиземном море у берегов Кипра, но купающихся в это время года в Таллинне значительно больше. Таких смельчаков десятки, если не сотни. С некоторыми из них нам удалось пообщаться.
Всем жарко!
Всех бодрит не только ледяная вода, но и артисты, выступающие на сцене. Моржей развлекают местные исполнители, периодически перед публикой также оказываются те, кто купается в ледяной воде уже много лет и чье здоровье от этого только улучшилось. Одной такой особой является известная теле-и радиовеудщая Керту Юккум.
Она честно призналась, что раньше часто болела, чуть ли не каждый месяц. Иммунитет был на очень низком уровне. Но как только стала закаляться, так забыла о простуде. Кроме того, Юккум поделилась с нами секретом: «Я живу здесь неподалеку и обычно купаюсь обнаженной рано утром или поздно вечером, на улице всё равно темно, никто не видит. Не нужен мне этот купальник. Но я всегда хожу вместе с кем-то, не одна. Почему я еще не искупалась, потому что сегодня у меня другая роль на мероприятии. Но обещаю, что не уйду, пока не окунусь», – сказала она.
На веб-странице компании-организатора зимнего купания в Ноблесснере тоже говорится о пользе ледяной воды для тела и организма человека.
«Ледяная вода – наш друг! Зимние купания укрепляют иммунитет и повышают сопротивляемость организма.
Зимние купания снижают стресс и дарят прекрасное самочувствие на весь день. И это еще не всё. Холодная вода улучшает кровообращение. У мужчин она повышает тестостерон, а у женщин – эстроген, что напрямую связано с либидо и фертильностью. Погружаясь в холодную воду, вы также расходуете энергию на обогрев своего тела, а значит, тратите много калорий!» – заверяет оператор мобильной связи.
В этот морозный вечер купающиеся получают удовольствие от происходящего. Никто не кричит от холода или боли, не ругается матом. Все аккуратно погружаются в воду, проводят там около минуты и возвращаются на берег. Медработники дежурят у моря и удивляются стойкости граждан: «Не понимаем, как им не холодно! Нам холодно даже на них смотреть. К счастью, первую помощь сегодня еще никому не пришлось оказывать», – говорит Мирьям, танцующая, чтобы хоть немного согреться.
Татьяна, которую мы застали в купальной бочке, до этого окунулась в ледяную морскую воду впервые. Она просто кайфует от происходящего и передает привет друзьям. «Я хочу передать привет всем своим друзьям, которые не захотели со мной пойти. Думаю, они очень об этом пожалеют. А Леночке, которая собиралась со мной пойти, – пусть поправляется. Она непременно составила бы мне компанию. Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, с Новым годом. А самое главное – хочу, чтобы был везде мир на нашей планете, чтобы все были здоровы и счастливы», – сказала Татьяна.
«Хочется пожелать здоровья этим людям и хочется верить, что это всё им во благо!» – сказала Алина, которой холодно смотреть на происходящее.
«Ноги сводит, а так вроде даже ничего!» – признается Артем, получивший смс с приглашением от Tele2.
Вот несколько важных правил для тех, кто впервые хочет пойти купаться в ледяной воде этой зимой:
1. В компании купаться всегда безопаснее и можно обмениваться с друзьями впечатлениями.
2. Выходить наружу и заходить в помещение обратно надо неторопливо, чтобы тело могло адаптироваться к большому перепаду температур.
3. Двигайтесь осторожно – снаружи может быть очень скользко.
4. Спускайтесь в воду по лестнице – лихие прыжки могут закончиться печально.
5. Погружаться с головой необязательно. Наденьте на голову шапочку – она защитит от холода и ветра.
6. Старайтесь наслаждаться процессом купания – самое большое удовольствие, когда выходишь из воды.
7. Вы можете сделать в воде несколько гребков только в том случае, если чувствуете себя совершенно уверенно.
8. Пребывание в воде начинайте с 15 секунд и постепенно увеличивайте до 3 минут.
9. В первый раз в воду лучше идти до посещения бани, из раздевалки, и уже только потом – из бани. А после последнего закаливающего купания в баню уже можно не идти и продлить это ни с чем не сравнимое удовольствие!
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