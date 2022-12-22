Иногда складывается впечатление, что эстонский народ должен работать не только за себя, но и за того дядю Петю из другой страны. И уставать в нашей Эстонской Республике людям несвойственно, ведь об отдыхе просто некогда думать, так как все мысли только о том, как закрыть несчастные кредиты. Но даже если в нашей стране такие трудолюбивые граждане, это не значит, что их нужно лишать заслуженного отдыха и государственных праздников.
Эдгар Гергель: зачем вообще жителям Эстонии выходные, мы же не устали – мы же из стали!
Когда ты узнаешь из немецкого издания NDR, что в мире есть целых 85 стран, где перенос праздников с выходных на рабочие дни является обычной процедурой, то происходящее в нашей стране действительно кажется проблемой, которой никто не хочет заниматься.
Например, в Великобритании выпавший на выходные дни праздник можно отгулять в понедельник, а в Бельгии работник сам волен решать, когда использует дополнительный выходной. Но Германия солидарна с Эстонией, и наоборот. В Германии за выпадающие на выходные дни праздники не полагается никаких дополнительных выходных.
В нашей стране в этом году было 12 государственных праздников, но по-настоящему воспользоваться мы смогли лишь пятью. Это я про 2022 год, который уже подходит к концу. Тот пренеприятный случай, когда семь из 12 государственных праздников выпали в этом году на выходные, поэтому для большинства граждан они просто сгорели. Никаких дополнительных выходных, никакой премии, ничего. Хорошо только тем, кто в эти дни работает, ведь с двойной зарплатой в дни государственных праздников всё более-менее понятно и честно.
Вы только представьте, 12 дополнительных выходных в год, которые никто не может у вас отнять. Это практически один целый двухнедельный отпуск, если бы праздники шли друг за другом. Но большую часть всех дней мы просто теряем. В следующем году ситуация в стране не сильно улучшится: 6 праздников из 12 выпадают на выходные.
Длинные праздничные выходные нужны гражданам не для того, чтобы купить все спиртные напитки в магазинах, а для того, чтобы сделать за более длительный промежуток времени как можно больше. Спланировать что-то грандиозное, чем ты просто-напросто не успеешь заняться в субботу и воскресенье. Длинные выходные иногда очень нужны. Это серьезная психологическая разгрузка для местных жителей, которая всем нам в определенное время нужна.
Народ Эстонии к концу этого года устал как никогда. После двух лет борьбы с пандемией и беспрекословного следования всем распоряжениям правительства, ситуация в мире не улучшилась. Но для многих еще не заросли старые раны, как началась война в Украине, что вызвало серьезное потрясение мирового сообщества. Сотни тысяч жителей Эстонии помогали Украине и ее жителям всеми силами. В промежутках между добрыми делами мы чистили снег, ходили на работу, многие из нас даже на несколько работ, чтобы выжить. Города отказались в Новый год от салютов, ведь сейчас нет повода для праздника. Но для встречи с близкими не нужно искать повода. Это важно. Это необходимо.
Неужели после всего этого жители Эстонии не заслужили каких-то дополнительных 12 выходных (законных праздничных дней) в году, чтобы провести их с близкими, которые могут жить так далеко от нас и которые так давно мечтали о встрече с нами? Или хотя бы просто для того, чтобы сделать необходимую паузу, посмотреть по сторонам и помечтать о светлом будущем?