Эдгар Гергель: зачем вообще жителям Эстонии выходные, мы же не устали – мы же из стали!

Длинные праздничные выходные нужны гражданам не для того, чтобы купить все спиртные напитки в магазинах, а для того, чтобы сделать за более длительный промежуток времени как можно больше. Спланировать что-то грандиозное, чем ты просто-напросто не успеешь заняться в субботу и воскресенье. Длинные выходные иногда очень нужны. Это серьезная психологическая разгрузка для местных жителей, которая всем нам в определенное время нужна.

Народ Эстонии к концу этого года устал как никогда. После двух лет борьбы с пандемией и беспрекословного следования всем распоряжениям правительства, ситуация в мире не улучшилась. Но для многих еще не заросли старые раны, как началась война в Украине, что вызвало серьезное потрясение мирового сообщества. Сотни тысяч жителей Эстонии помогали Украине и ее жителям всеми силами. В промежутках между добрыми делами мы чистили снег, ходили на работу, многие из нас даже на несколько работ, чтобы выжить. Города отказались в Новый год от салютов, ведь сейчас нет повода для праздника. Но для встречи с близкими не нужно искать повода. Это важно. Это необходимо.