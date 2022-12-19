Человек, заболевший ОРВИ или гриппом, нуждается в силах, чтобы бороться с вирусом. А с учетом плохого самочувствия и отсутствия возможности вести активный образ жизни, необходимую энергию он получает из пищи. Конечно, многие продукты действуют на организм по-разному, но основная задача в этот период укрепить иммунную систему и помочь организму справиться с инфекцией, пишет Wday.
Что нужно есть при гриппе, чтобы быстрее выздороветь: включите эти пять продуктов в рацион
Важно соблюдать не только постельный режим, но и придерживаться правильного питания. Некоторые продукты могут помочь гораздо быстрее встать на ноги и справиться с болезнью. Подробнее о них рассказал врач-терапевт.
Во время лечения очень важно придерживаться питьевого режима. Помимо простой воды можно пить травяные отвары, помогающие выведению вируса из организма и смягчающие симптомы простуды. При этом стоит учитывать, что слишком горячие напитки при болях в горле противопоказаны, поэтому их лучше остужать до комфортной температуры.
Также отличным компонентом для добавления в чай станет имбирь, имеющий иммуномодулирующее действие. Жареную пищу стоит исключить. Если же аппетит совсем отсутствует, то необходимо стараться употреблять хотя бы жидкие продукты, но не отказываться полностью от еды. Чем выше температура человека, тем больше энергии затрачивается, так что ее дефицит необходимо восполнять углеводами. Для этого стоит употреблять в пищу крупы, фруктовые и овощные отвары, соки.
Малина
Малина считается отличным помощником в борьбе с любыми респираторными заболеваниями. В ней содержится 44% от дневной нормы витамина С, а также витамины группы D, PP и B. Ее комплексный состав полезных веществ помогает справляться с высокой температурой. Еще в малине (не только в плодах, но и в листьях) содержится каротин, глюкоза, железо, салициловая кислота и йод, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержанию системы свертываемости крови на должном уровне.
Куриный бульон
Уже давно куриный бульон признан чудодейственным средством при борьбе с простудой. Он легко усваивается организмом и отлично укрепляет иммунную систему, помогает бороться с инфекцией.
Аминокислоты, входящие в его состав, попадают в кровоток, и с их помощью иммуноглобулины борются с инфекциями. При повышенной температуре у человека часто снижается аппетит. В таком случае бульон станет прекрасным продуктом, который восполнит силы и даст организму необходимые питательные вещества для борьбы с заболеванием.
Карнозин, содержащийся в курином бульоне, благоприятно воздействует на ранних стадиях простудных заболеваний, разжижает слизь и и мокроту, восстанавливает энергетический баланс организма.
Квашеная капуста
Как ни странно, но квашеная капуста является не менее эффективным средством при борьбе с заболеванием. Она содержит большинство витаминов и микроэлементов. По количеству витамина С она даже превосходит лимон. Нет необходимости употреблять ее в больших количествах, достаточно 100 граммов в день, чтобы подстегнуть иммунитет. Главное преимущество квашенной капусты над химическими витаминными комплексами в том, что она не дает побочных эффектов.
Чай с имбирем и лимоном
Практически все цитрусовые полезны во время болезни, но чай с лимоном считается наиболее эффективным и быстродействующим средством для восстановления иммунитета. Если же к нему добавить имбирь, то такой напиток поможет справиться с температурой, насморком и кашлем. Лимон предотвращает распространение патогенной микрофлоры, поэтому процесс выздоровления проходит гораздо быстрее. Чай с имбирем и лимоном прекрасно смягчает симптомы болезни и имеет общеукрепляющее действие.
Гречневая каша
Большинства видов каш также считаются очень полезными во время простуды. Они помогают насытить организм необходимыми углеводами, что позволяет быстро получить необходимую энергию. Гречневая каша особенно рекомендована при болезни, так как является лидером среди злаковых по содержанию витаминов группы В и богата белком. Она имеет высокую питательную ценность, легко усваивается и обладает антитоксическими свойствами.
Конечно, для того, чтобы снизить вероятность заболевания, лучше поддерживать иммунитет заранее и вести здоровый образ жизни. Если подхватить простуду или грипп все же удалось, то необходимо уже на ранней стадии заболевания начать употреблять в пищу полезные продукты. Цитрусовые, крупы, ягоды и теплые напитки способствуют быстрому восстановлению организма. Так что не стоит пренебрегать полезной пищей, даже при отсутствии аппетита. Не нужно есть через силу, но и забывать про необходимость восполнения энергии не стоит. Главное – прислушиваться к своему организму и вовремя принимать меры по восстановлению.