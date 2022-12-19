Что нужно есть при гриппе, чтобы быстрее выздороветь: включите эти пять продуктов в рацион

Важно соблюдать не только постельный режим, но и придерживаться правильного питания. Некоторые продукты могут помочь гораздо быстрее встать на ноги и справиться с болезнью. Подробнее о них рассказал врач-терапевт.

Во время лечения очень важно придерживаться питьевого режима. Помимо простой воды можно пить травяные отвары, помогающие выведению вируса из организма и смягчающие симптомы простуды. При этом стоит учитывать, что слишком горячие напитки при болях в горле противопоказаны, поэтому их лучше остужать до комфортной температуры.

Также отличным компонентом для добавления в чай станет имбирь, имеющий иммуномодулирующее действие. Жареную пищу стоит исключить. Если же аппетит совсем отсутствует, то необходимо стараться употреблять хотя бы жидкие продукты, но не отказываться полностью от еды. Чем выше температура человека, тем больше энергии затрачивается, так что ее дефицит необходимо восполнять углеводами. Для этого стоит употреблять в пищу крупы, фруктовые и овощные отвары, соки.

Малина