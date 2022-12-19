«Карта желаний не работает»: эстонский психолог и предприниматель рассказали, как правильно загадывать желания

Тема вечера в среду, 21 декабря была: «Желания, мечты и цели. Как правильно загадывать желания, чтобы они воплощались в жизнь».

В предрождественском выпуске говорили о мечтах и желаниях, о целях и грезах, о том, как правильно желать и программировать себя на успех; принимали звонки от слушателей и дарили подарки!

Гость студии – основатель кафе Kofeman Анастасия Лавр, человек, который приехал в незнакомую страну и поставив себе цель, открыла кафе в самом сердце старого города, сделав из него точку притяжения не только для туристов, но и для местных жителей.

Анастасия очевидно очень упертый человек, действующий по принципу: «вижу цель – не вижу препятствий». Предпринимательница не только раскрутила с нуля собственное кафе, но еще и запатентовала свои фирменные пряники, которые стали символом города. Настя несмотря ни на что придерживается своей основной задумке: кофе должен быть доступен всем, поэтому цены в заведении очень демократичные – хороший кофе от 1€.

Анастасия призналась, что столкнулась сама в жизни с тем, что не могла позволить себе чашечку кофе в кафе, поэтому, работая баристой, глядя на клиентов заведения, мечтала, что когда-нибудь будет также сидеть за столиком, потягивая хороший кофе. Именно поэтому Анастасия придерживается политики доступности, предлагая своим гостям качественный напиток за посильную стоимость.

Сила желания: неужели всё, что мы хотим, сбывается?

– Как правильно загадывать желания?

– Что надо сделать, чтобы мечты сбывались?

– Как правильно мечтать?

– Почему вместо желаний сбываются страхи?

Мотивируйте себя и своих окружающих! Делитесь историями своего успеха, вдохновляйте и вдохновляйтесь.