Среда подошла к концу, а это значит, что прошёл и очередной эфир «Лимонад-шоу».
«Карта желаний не работает»: эстонский психолог и предприниматель рассказали, как правильно загадывать желания
Тема вечера в среду, 21 декабря была: «Желания, мечты и цели. Как правильно загадывать желания, чтобы они воплощались в жизнь».
В предрождественском выпуске говорили о мечтах и желаниях, о целях и грезах, о том, как правильно желать и программировать себя на успех; принимали звонки от слушателей и дарили подарки!
Гость студии – основатель кафе Kofeman Анастасия Лавр, человек, который приехал в незнакомую страну и поставив себе цель, открыла кафе в самом сердце старого города, сделав из него точку притяжения не только для туристов, но и для местных жителей.
Анастасия очевидно очень упертый человек, действующий по принципу: «вижу цель – не вижу препятствий». Предпринимательница не только раскрутила с нуля собственное кафе, но еще и запатентовала свои фирменные пряники, которые стали символом города. Настя несмотря ни на что придерживается своей основной задумке: кофе должен быть доступен всем, поэтому цены в заведении очень демократичные – хороший кофе от 1€.
Анастасия призналась, что столкнулась сама в жизни с тем, что не могла позволить себе чашечку кофе в кафе, поэтому, работая баристой, глядя на клиентов заведения, мечтала, что когда-нибудь будет также сидеть за столиком, потягивая хороший кофе. Именно поэтому Анастасия придерживается политики доступности, предлагая своим гостям качественный напиток за посильную стоимость.
Сила желания: неужели всё, что мы хотим, сбывается?
– Как правильно загадывать желания?
– Что надо сделать, чтобы мечты сбывались?
– Как правильно мечтать?
– Почему вместо желаний сбываются страхи?
Мотивируйте себя и своих окружающих! Делитесь историями своего успеха, вдохновляйте и вдохновляйтесь.
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook – в прямом эфире!