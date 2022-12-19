ВСЕ-ТАКИ ПОСТАНОВКА? ⟩ Полиции не удалось связаться с эстонским гангста-рэпером, которого якобы избили в Вильянди

В субботу рэпер Beebilõust пожаловался в Facebook, что выступление, которое должно было состояться в пятницу в клубе Lucifer в Вильянди, было отменено из-за кровавой драки. Однако в соцсетях его обвиняют в том, что это была постановка. «Мы хотим поговорить с самим Андрусом Эльбингом и узнать, что именно произошло и почему», – говорит руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь, пишет Elu24.