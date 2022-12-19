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ВСЕ-ТАКИ ПОСТАНОВКА? ⟩ Полиции не удалось связаться с эстонским гангста-рэпером, которого якобы избили в Вильянди

Мерилин Няреп
Полиции не удалось связаться с эстонским гангста-рэпером, которого якобы избили в Вильянди
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Андрус Элбинг или Beebilõust
Андрус Элбинг или Beebilõust Фото: Sander Ilvest

В субботу рэпер Beebilõust пожаловался в Facebook, что выступление, которое должно было состояться в пятницу в клубе Lucifer в Вильянди, было отменено из-за кровавой драки. Однако в соцсетях его обвиняют в том, что это была постановка. «Мы хотим поговорить с самим Андрусом Эльбингом и узнать, что именно произошло и почему», – говорит руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь, пишет Elu24.

Жительница Вильянди также слышала о якобы инсценированной драке в ночь на воскресенье. «Beebilõust все это инсценировал, чтобы привлечь внимание СМИ», – заявила она Elu24. «В этом деле должно быть замешано несколько человек». Elu24 не удалось связаться ни с одним человеком, который якобы должен был участвовать в драке. Сам рэпер тоже это не комментирует.

Однако в клубе Lucifer ответили на вопросы редакции. «Трудно понять логику: намеренно отменить мероприятие 18+, с помощью которого ночной клуб зарабатывает деньги, покрывает расходы и оплачивает гонорар артисту, чтобы раскрутить вечеринку 16+, которая проходит днем ​​позже. Известно только, что во время саундчека у Beebilõust произошел агрессивный инцидент с двумя или тремя мужчинами, в который вмешались двое охранников клуба.

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