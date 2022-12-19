ФОТО ИЗ САМОЛЕТА ⟩ Никаких привилегий: Кая Каллас улетела экономом в Ригу

Уже в 5:30 госпожа Премьер-министр села в самолет, чтобы направиться в Ригу для встречи с участниками экспедиционного корпуса НАТО. Основная цель встречи – обсуждение вопросов безопасности.

Today, I’ll be attending the Joint Expeditionary Force leaders’ meeting in Riga. We’ll discuss ways for #JEF nations to ensure security in our region.



Later today, I’m welcoming @RishiSunak in Estonia to meet the #eFP troops and discuss our bilateral cooperation. — Kaja Kallas (@kajakallas) December 19, 2022

Какой бы не казалось жизнь премьер-министра со стороны, однако госпожа Кая Каллас предпочла остаться ближе к народу и выбрала для деловой поездки эконом-класс.

Кая Каллас на борту самолета в эконом-классе. Фото: Instagram скриншот