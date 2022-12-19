Премьер Министр Эстонии Кая Каллас спозаранку покинула Эстонию и улетела эконом-классом в Ригу.
ФОТО ИЗ САМОЛЕТА ⟩ Никаких привилегий: Кая Каллас улетела экономом в Ригу
Уже в 5:30 госпожа Премьер-министр села в самолет, чтобы направиться в Ригу для встречи с участниками экспедиционного корпуса НАТО. Основная цель встречи – обсуждение вопросов безопасности.
Today, I’ll be attending the Joint Expeditionary Force leaders’ meeting in Riga. We’ll discuss ways for #JEF nations to ensure security in our region.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 19, 2022
Later today, I’m welcoming @RishiSunak in Estonia to meet the #eFP troops and discuss our bilateral cooperation.
Какой бы не казалось жизнь премьер-министра со стороны, однако госпожа Кая Каллас предпочла остаться ближе к народу и выбрала для деловой поездки эконом-класс.
В заявлении пресс-службы говорится, что лидеры стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, обсудят планы экспедиционного корпуса НАТО в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Участники встречи, как ожидается, также обсудят обмен разведывательной информацией, положение в регионе Балтии и на северном фланге альянса. Стороны также рассмотрят план помощи Украине, ответы на гибридные угрозы и вызовы по защите инфраструктуры.