Пн, 19.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ИЗ САМОЛЕТА ⟩ Никаких привилегий: Кая Каллас улетела экономом в Ригу

Limon.ee
Никаких привилегий: Кая Каллас улетела экономом в Ригу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Премьер-министр Кая Каллас уверена, что с сегрегацией будет покончено.
Премьер-министр Кая Каллас уверена, что с сегрегацией будет покончено. Фото: Pilt videost

Премьер Министр Эстонии Кая Каллас спозаранку покинула Эстонию и улетела эконом-классом в Ригу. 

Уже в 5:30 госпожа Премьер-министр села в самолет, чтобы направиться в Ригу для встречи с участниками экспедиционного корпуса НАТО. Основная цель встречи – обсуждение вопросов безопасности.

Какой бы не казалось жизнь премьер-министра со стороны, однако госпожа Кая Каллас предпочла остаться ближе к народу и выбрала для деловой поездки эконом-класс.

Кая Каллас на борту самолета в эконом-классе.
Кая Каллас на борту самолета в эконом-классе. Фото: Instagram скриншот

В заявлении пресс-службы говорится, что лидеры стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, обсудят планы экспедиционного корпуса НАТО в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Участники встречи, как ожидается, также обсудят обмен разведывательной информацией, положение в регионе Балтии и на северном фланге альянса. Стороны также рассмотрят план помощи Украине, ответы на гибридные угрозы и вызовы по защите инфраструктуры.

Ключевые слова
Наверх