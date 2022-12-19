Обычно по понедельникам показывают новые серии реалити-шоу Villa, а сегодня фанаты могут посмотреть шоу совершенно бесплатно! Специальное предложение, которое является разогревом перед грандиозным финалом, раскрывает непоказанное ранее закулисье, кадры с кастинга шоу и ляпы ведущих и участников, пишет Elu24.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТР! ⟩ Только сегодня можно увидеть пикантный спецвыпуск реалити-шоу Villa, не заплатив ни цента!
Сегодня, 19 декабря, в 19:00 на сайте www.villatv.ee появится бесплатный спецвыпуск эстонского реалити-шоу Villa, в котором покажут кадры с кастинга, ляпы ведущих и участников и многое другое, чего зрители еще не видели.
12-я серия или финал эстонского реалити-шоу Villa режиссеров Андрея Зевакина и Робина Валтинга будет показана 22 декабря в 21:30.
Все сливки эстонского общества соберутся в Ноблесснере, чтобы посмотреть грандиозный финал первого сезона Villa, в продаже имеется ограниченное количество билетов. Однако если вы хотите посмотреть финал дома и присоединиться к вечеринке позже, вы также можете купить билет.
Финальная вечеринка Villa продлится до утра, на ней выступят 5MIINUST, Siimi, диджейские сеты Андрея Зевакина и Робина Валтинга, Villmdrillem, Карл Киллинг, SHA и Кристел Аслайд и Маттиас Наан.
Villa, премьера которой состоялась этой осенью, – это правдивое жизненное шоу, в котором группа молодых, неженатых людей живет в течение месяца на роскошной вилле в Средиземном море, чтобы побороться за 30 000 евро, найти любовь и провести лучшее лето в своей жизни.