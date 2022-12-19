БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТР! ⟩ Только сегодня можно увидеть пикантный спецвыпуск реалити-шоу Villa, не заплатив ни цента!

Сегодня, 19 декабря, в 19:00 на сайте www.villatv.ee появится бесплатный спецвыпуск эстонского реалити-шоу Villa, в котором покажут кадры с кастинга, ляпы ведущих и участников и многое другое, чего зрители еще не видели.

12-я серия или финал эстонского реалити-шоу Villa режиссеров Андрея Зевакина и Робина Валтинга будет показана 22 декабря в 21:30.

Все сливки эстонского общества соберутся в Ноблесснере, чтобы посмотреть грандиозный финал первого сезона Villa, в продаже имеется ограниченное количество билетов. Однако если вы хотите посмотреть финал дома и присоединиться к вечеринке позже, вы также можете купить билет.

Финальная вечеринка Villa продлится до утра, на ней выступят 5MIINUST, Siimi, диджейские сеты Андрея Зевакина и Робина Валтинга, Villmdrillem, Карл Киллинг, SHA и Кристел Аслайд и Маттиас Наан.

Villa, премьера которой состоялась этой осенью, – это правдивое жизненное шоу, в котором группа молодых, неженатых людей живет в течение месяца на роскошной вилле в Средиземном море, чтобы побороться за 30 000 евро, найти любовь и провести лучшее лето в своей жизни.