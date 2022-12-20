Каждый год жители Эстонии ждут приближения рождественского сезона, когда города и населенные пункты украшают ели и гирлянды, а в воздухе чувствуется запах глинтвейна, корицы и мандаринов.
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! ⟩ Смотри, какие шикарные вечнозеленые красавицы украшают площади городов по всей Эстонии
Смотри, какие шикарные вечнозеленые красавицы украшают площади городов по всей Эстонии
Поскольку у большинства людей скорее всего нет возможности объехать всю родину в рождественский период, чтобы своими глазами увидеть все украшения, мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленных в разных городах Эстонии.
Ноблесснер
Пярну
Вильянди
Пайде
Отепя
Нарва
Тарту
Раквере
Курессааре
Хаапсалу