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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! ⟩ Смотри, какие шикарные вечнозеленые красавицы украшают площади городов по всей Эстонии

Limon.ee
Смотри, какие шикарные вечнозеленые красавицы украшают площади городов по всей Эстонии
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Рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне.
Рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне. Фото: Madis Veltman

Каждый год жители Эстонии ждут приближения рождественского сезона, когда города и населенные пункты украшают ели и гирлянды, а в воздухе чувствуется запах глинтвейна, корицы и мандаринов.

Поскольку у большинства людей скорее всего нет возможности объехать всю родину в рождественский период, чтобы своими глазами увидеть все украшения, мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленных в разных городах Эстонии.

Ноблесснер

Пярну

Рождественская ель в Пярну.
Рождественская ель в Пярну. Фото: Urmas Luik

Вильянди

Рождественская ель в Вильянди.
Рождественская ель в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Пайде

Рождественская ель в Пайде.
Рождественская ель в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh

Отепя

Нарва

Тарту

Раквере

Курессааре

Хаапсалу

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