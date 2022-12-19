СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ Видео не для аэрофобов: более 30 человек пострадали в пассажирском рейсе из-за турбулентностии

Еще более двадцати человек были доставлены в медучреждения в стабильном состоянии. Об этом заявили в Службе неотложной медицинской помощи Гонолулу.

Пассажиры прилетели рейсом Hawaiian Airlines из Феникса, штат Аризона.

Спасатели оказали помощь 36 людям на месте происшествия. Из тех, кто доставлен в больницу для дальнейшего лечения, самому младшему было 14 месяцев. У 11 тяжелораненых: серьезные травмы головы, рваные раны, кровоподтеки и потеря сознания.

Пассажирка Кейли Рейс рассказала Hawaii News Now, что ее мать только села в кресло, когда началась турбулентность, и у нее не было возможности пристегнуть ремень безопасности. «Она взлетела и ударилась о потолок», – рассказала девушка.

Фото: Jazmin Bitanga