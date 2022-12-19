По словам экстренных служб, одиннадцать человек получили серьезные травмы, когда рейс на Гавайи попал в зону сильной турбулентности примерно в 30 минутах от аэропорта Гонолулу, передает CNN. Страшное видео последствий этой встряски появилось в Сети!
СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ Видео не для аэрофобов: более 30 человек пострадали в пассажирском рейсе из-за турбулентностии
Еще более двадцати человек были доставлены в медучреждения в стабильном состоянии. Об этом заявили в Службе неотложной медицинской помощи Гонолулу.
Пассажиры прилетели рейсом Hawaiian Airlines из Феникса, штат Аризона.
Спасатели оказали помощь 36 людям на месте происшествия. Из тех, кто доставлен в больницу для дальнейшего лечения, самому младшему было 14 месяцев. У 11 тяжелораненых: серьезные травмы головы, рваные раны, кровоподтеки и потеря сознания.
Пассажирка Кейли Рейс рассказала Hawaii News Now, что ее мать только села в кресло, когда началась турбулентность, и у нее не было возможности пристегнуть ремень безопасности. «Она взлетела и ударилась о потолок», – рассказала девушка.
Авиакомпания сообщила, что самолет с 278 пассажирами и 10 членами экипажа благополучно приземлился в Гонолулу около 11 часов утра.