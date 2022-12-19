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Если часто есть квашеную капусту, можно похудеть: правда или миф?

Limon.ee
Если часто есть квашеную капусту, можно похудеть: правда или миф?
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Квашеная капуста. Фото иллюстративное.
Квашеная капуста. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Не будем долго сохранять интригу: квашеная капуста действительно способствует снижению веса. Но только у женщин и исключительно при регулярном употреблении. Почему это происходит и что еще нужно знать про чудо-продукт, рассказала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Собрали главное, так сказать, пишет Супер.

1. Капуста отлично насыщает за счет объема – то есть быстро заполняет желудок.

2. Требует тщательного пережевывания, а это также работает на насыщение.

3. Сама квашеная капуста и ферменты, вырабатываемые в процессе переваривания, не дают усваиваться жирам, съеденным в тот же прием пищи. Таким образом можно снизить калорийность блюда. Например, баварская кислая капуста способна уменьшить калорийность мясных колбасок (хотя доктор не советует есть колбаски сами по себе – и с чем бы то ни было тоже).

4. В одной из научных работ было доказано, что использование лактобактерий, образующихся при квашении, способствует достоверному снижению веса и уменьшению жировой ткани у женщин. А молочнокислые бактерии повышают численность своих колоний при регулярном употреблении ферментированных продуктов.

В общем, смело включаем квашеную капусту в новогоднее меню и едим ее весь следующий год. Килограммы килограммами, но в этом продукте еще и рекордное количество витамина С – мощного антиоксиданта. Ну и немало других: А, С, Е, Н, К, РР, U, группы В.

Стоит лишь помнить, что квашеные и маринованные продукты – не одно и то же. У последних, приготовленных при помощи уксуса, описанных выше волшебных свойств, увы, нет.

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