Если часто есть квашеную капусту, можно похудеть: правда или миф?

1. Капуста отлично насыщает за счет объема – то есть быстро заполняет желудок.

2. Требует тщательного пережевывания, а это также работает на насыщение.

3. Сама квашеная капуста и ферменты, вырабатываемые в процессе переваривания, не дают усваиваться жирам, съеденным в тот же прием пищи. Таким образом можно снизить калорийность блюда. Например, баварская кислая капуста способна уменьшить калорийность мясных колбасок (хотя доктор не советует есть колбаски сами по себе – и с чем бы то ни было тоже).

4. В одной из научных работ было доказано, что использование лактобактерий, образующихся при квашении, способствует достоверному снижению веса и уменьшению жировой ткани у женщин. А молочнокислые бактерии повышают численность своих колоний при регулярном употреблении ферментированных продуктов.

В общем, смело включаем квашеную капусту в новогоднее меню и едим ее весь следующий год. Килограммы килограммами, но в этом продукте еще и рекордное количество витамина С – мощного антиоксиданта. Ну и немало других: А, С, Е, Н, К, РР, U, группы В.