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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Она хотела, чтобы похороны прошли с размахом и на ура»: Вирве с острова Кихну отправляется к месту своего последнего упокоения

Кетлин Крузе Мерилин Няреп
«Она хотела, чтобы похороны прошли с размахом и на ура»: Вирве с острова Кихну отправляется к месту своего последнего упокоения
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Похороны Вирве Кестер состоятся на острове Кихну сегодня, 19 декабря.

«Вирве хотела, чтобы ее похороны прошли на ее собственном заднем дворе, с шумом и задором», – сказала внучка Вирве Рина в прошлую субботу.

Сегодня, 19 декабря, состоятся похороны Вирве на хуторе Ярсумяэ, во дворе ее дома, где собрались сотни людей как с материка, так и с островов.

Из внутреннего двора процессия двинется на кладбище, а затем в зал общины, где состоится основной прием.

Однако, по словам ее семьи и близких, Вирве не хотела традиционных похорон. «Она не хотела церковных похорон..... Он не хотел похорон, потому что именно там измеряют, насколько ты хорош и как хорошо себя вел. Она не хотела, чтобы ее долго оплакивали, а хотела, чтобы похороны были наполнены музыкой и весельем».

Рина, внучка Вирве, призналась, что ее бабушка приготовила рождественские подарки для всех: «Бабушка переживала, что испортит нам Рождество, если умрет в Рождество. Она приготовила подарки для всех. Она всегда беспокоилась о подарках, о том, чтобы у всех были подарки на день рождения и чтобы все были здоровы и ухожены», – говорит Рина.

Вирве родилась 30 января 1928 года, в январе этого года ей исполнилось бы 95 лет.

Вирве – автор около четырехсот песен, самая известная из которых – Merepidu.

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