Точная копия мамы: Рианна впервые показала семимесячного сына

К слову, это её первый и пока единственный пост в TikTok. На кадрах ребёнок мило смеётся и пытается отобрать смартфон у звёздной мамы.

«Ты пытаешься отобрать мамин телефон?» – спрашивает Рианна семимесячного сына и смеётся вместе с ним.

Многие поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму. Ранее в интервью People Рианна рассказывала о том, что материнство подарило ей настоящее счастье и вдохновение. У неё даже появились новые бизнес-идеи благодаря рождению первенца. Так, певица планирует в скором будущем запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.