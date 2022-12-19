Барбадосская певица Рианна впервые показала лицо сына, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. На странице в соцсети 34-летняя мать опубликовала забавный видеоролик с малышом, пишет Лайф.
Точная копия мамы: Рианна впервые показала семимесячного сына
К слову, это её первый и пока единственный пост в TikTok. На кадрах ребёнок мило смеётся и пытается отобрать смартфон у звёздной мамы.
«Ты пытаешься отобрать мамин телефон?» – спрашивает Рианна семимесячного сына и смеётся вместе с ним.
Многие поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму. Ранее в интервью People Рианна рассказывала о том, что материнство подарило ей настоящее счастье и вдохновение. У неё даже появились новые бизнес-идеи благодаря рождению первенца. Так, певица планирует в скором будущем запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.
Напомним, Рианна родила сына от рэпера A$AP Rocky 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя первенца барбадосской исполнительницы пока держится в строгом секрете. При этом звёздная пара ещё официально не зарегистрировала отношения.