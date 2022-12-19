Стало известно, будут ли Меган Маркл и принц Гарри приглашены на коронацию Карла III

Поговаривают, что король и его семья хоть и обиделись на недавний документальный сериал Сассексов на Netflix, но виду не подают и ведут себя так, будто ничего не произошло.

Напомним, что церемония коронации Карла III намечена на 6 мая 2023 года и пройдет в Вестминстерском аббатстве. Вместе с ним коронуют и его супругу –королеву-консорта Камиллу.