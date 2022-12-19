Снова беременна? Певица Нюша обнажила округлившийся живот

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, спровоцировала бурное обсуждение ее третьей беременности очередным постом в социальных сетях. Звезда и ее супруг-бизнесмен Игорь Сивов лишь недавно отпраздновали первый год жизни младшего сына Саффрона. У пары также подрастает дочь Симба. Тщательно рассмотрев фигуру исполнительницы в новом видео, поклонники постановили — третий малыш не за горами.

Нюша с семьей незадолго до рождения Саффрона переехала в Дубай. Избранник певицы ведет дела в Арабских Эмиратах и часто бывает в командировках. Как говорила сама артистка, она решила не разлучаться более надолго с любимым и согласилась поселиться за границей. Как выяснилось позже, селебрити просто решила внимательнее следить за Сивовым, который изменил ей во время второй беременности.