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Снова беременна? Певица Нюша обнажила округлившийся живот

Limon.ee
Снова беременна? Певица Нюша обнажила округлившийся живот
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Нюша
Нюша Фото: Shemetov Maxim

Показавшую округлившийся живот певицу Нюшу заподозрили в третьей беременности.

Исполнительница воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова, младшему сыну на днях исполнился год. Недавно знаменитость рассказала о пережитой измене.

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, спровоцировала бурное обсуждение ее третьей беременности очередным постом в социальных сетях. Звезда и ее супруг-бизнесмен Игорь Сивов лишь недавно отпраздновали первый год жизни младшего сына Саффрона. У пары также подрастает дочь Симба. Тщательно рассмотрев фигуру исполнительницы в новом видео, поклонники постановили — третий малыш не за горами.

Нюша с семьей незадолго до рождения Саффрона переехала в Дубай. Избранник певицы ведет дела в Арабских Эмиратах и часто бывает в командировках. Как говорила сама артистка, она решила не разлучаться более надолго с любимым и согласилась поселиться за границей. Как выяснилось позже, селебрити просто решила внимательнее следить за Сивовым, который изменил ей во время второй беременности.

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