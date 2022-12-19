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Зачем нужно сыпать соль на порог: вас поразит неожиданный ответ

Limon.ee
Зачем нужно сыпать соль на порог: вас поразит неожиданный ответ
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Сахар и соль. Иллюстративное фото
Сахар и соль. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Зачем сыпать соль под порог в новогоднюю ночь - старинные приметы и народные поверья, пишет Главред.

Зачем сыпать соль прямо на пороге

О том, что произойдет, если рассыпать соль у порога, ходит огромное количество легенд. Издавна считается, что если просыпать хоть немного соли на порог дома своего врага, то можно отплатить ему сторицей – собрав воедино вернуть все зло и негатив. Еще одно предназначение рассыпанной соли на пороге – наведение порчи.

Что делать, если обнаружили рассыпанную на пороге соль:

  • не трогать эту соль ни руками, ни ногами;
  • не переступать через рассыпанную соль на пороге;
  • соль с порога смести в совок и избавиться от нее.

Что значит соль на пороге

  • Существует несколько версий того, как относится к соли, рассыпанной на пороге.
  • недобрые наговоры (к разлуке, ссоре, болезням и смерти);
  • черная магия в исполнении злой соперницы, которая желает поквитаться;
  • месть за старую обиду или оскорбление.

Зачем нужно сыпать соль под порог в новогоднюю ночь

Соли, рассыпанной на пороге, зачастую находят и положительное применение. Например, считается, что такую соль можно зарядить как положительной, так и отрицательной энергетикой. Новогодняя ночь всегда несла в себе сакральный смысл, поэтому соль, рассыпанную под Новый год на пороге, нередко наделяли силой магической защиты и своеобразного оберега для жилища.

Что будет если просыпать соль

Зачастую можно услышать мнение о том, что рассыпанная соль – это предвестник катастрофы. Однако это не так. Просыпанная на стол соль может стать катализатором лишь мелких, незначительных проблем, которые кардинально не отразятся на судьбе.

На что обратить внимание:

  • треснувшая солонка может свидетельствовать о проблемах в семье;
  • внимательно посмотрите на взаимоотношения с родными;
  • не исключено, что кто-то затаил скрытую обиду, которая угрожает существованию вашей ячейки.
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