Зачем нужно сыпать соль на порог: вас поразит неожиданный ответ

Зачем сыпать соль прямо на пороге

О том, что произойдет, если рассыпать соль у порога, ходит огромное количество легенд. Издавна считается, что если просыпать хоть немного соли на порог дома своего врага, то можно отплатить ему сторицей – собрав воедино вернуть все зло и негатив. Еще одно предназначение рассыпанной соли на пороге – наведение порчи.

Что делать, если обнаружили рассыпанную на пороге соль:

не трогать эту соль ни руками, ни ногами;

не переступать через рассыпанную соль на пороге;

соль с порога смести в совок и избавиться от нее.

Что значит соль на пороге

Существует несколько версий того, как относится к соли, рассыпанной на пороге.

недобрые наговоры (к разлуке, ссоре, болезням и смерти);

черная магия в исполнении злой соперницы, которая желает поквитаться;

месть за старую обиду или оскорбление.

Зачем нужно сыпать соль под порог в новогоднюю ночь

Соли, рассыпанной на пороге, зачастую находят и положительное применение. Например, считается, что такую соль можно зарядить как положительной, так и отрицательной энергетикой. Новогодняя ночь всегда несла в себе сакральный смысл, поэтому соль, рассыпанную под Новый год на пороге, нередко наделяли силой магической защиты и своеобразного оберега для жилища.

Что будет если просыпать соль

Зачастую можно услышать мнение о том, что рассыпанная соль – это предвестник катастрофы. Однако это не так. Просыпанная на стол соль может стать катализатором лишь мелких, незначительных проблем, которые кардинально не отразятся на судьбе.

На что обратить внимание: