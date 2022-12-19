Волшебную палочку, оплатить штраф, и чтобы Путин сдох! О чем мечтают таллиннцы и гости столицы на Новый год

На празднично украшенной елке, которая установлена на Ратушной площади в Таллинне, по старой доброй традиции люди прикрепляют открытки и записочки со своими благодарностями за год прошедший, ну и, конечно, пожеланиями на год наступающий.

Записочки появляются на разных языках, большая часть посланий обращена или к Деду Морозу, или ко Вселенной. Причем, не только на эстонском и русском языке: здесь встречаются послания и на украинском, английском, итальянском языках.

Корейскре послание на бумажной салфетке. Фото: Konstantin Sednev

Колышется на ветру бумажная салфетка, а на ней шариковой ручкой выведено послание на корейском языке. Хочется верить, что это не про новые вирусы, а про что-то большое и светлое, что ждет нас в наступающем году. От 2023, кстати, люди много уже не просят: лишь бы был чуть лучше, а главное, не хуже предыдущих!

Фото: Konstantin Sednev

Дети в своих записках признаются, что хорошо вели себя в течение года и теперь хотят в подарок игрушки, а кто-то даже настоящую волшебную палочку. Недурно! От такой в наше время вряд ли бы и кто-то из взрослых отказался.

Многие пожелания бережно спрятаны в целлофановую пленку, чтобы не истрепались от нашего то снега, то дождя. Прямо при нас к елке подходит пенсионерка и аккуратно нанизывает на еловую ветку запечатанный конверт на ниточке. Там точно что-то важное, ведь повесив, она его даже перекрестила. Впрочем, закрытых посланий на елке, пожалуй, даже больше, чем тех, которые можно прочитать любому прохожему. К запечатанным конвертам и сверткам посетители Ратушной площади относятся уважительно – их никто не трогает.

Штраф за неправильную парковку переадресован Деду Морозу. Фото: Konstantin Sednev

В открытках, заполненных аккуратным женским почерком, просят взаимной любви, мира, здоровья. Есть у взрослых и более конкретные пожелания. «Дай мне, пожалуйста, денег!» – пишет кто-то из них. Ну, а какой-то весельчак прикрепил к елке штраф за неправильную парковку, видимо, в надежде, что Дед Мороз его оплатит. Встречаются на елке и призывы освободить Иран, «Слава Україні» и даже «Путин сдохни!», а также призыв носить светоотражатели. Какое время – такие и желания!