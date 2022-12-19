Для многих сегодняшний день закончится в ЭМО: дизайнер Альдо Ярвсоо в шоке от ситуации на улицах Таллинна

После вчерашней оттепели и дождя, а потом ночных заморозков, улицы эстонской столицы превратились в каток. Сегодня нужно быть очень внимательными. И обязательно смотреть не только под ноги, но и вверх, потому что гигантские сосульки, свисающие с крыш зданий, могут серьезно ранить или убить, если упадут на человека. Так считает и известный эстонский дизайнер Альдо Ярвсоо.