После вчерашней оттепели и дождя, а потом ночных заморозков, улицы эстонской столицы превратились в каток. Сегодня нужно быть очень внимательными. И обязательно смотреть не только под ноги, но и вверх, потому что гигантские сосульки, свисающие с крыш зданий, могут серьезно ранить или убить, если упадут на человека. Так считает и известный эстонский дизайнер Альдо Ярвсоо.
Для многих сегодняшний день закончится в ЭМО: дизайнер Альдо Ярвсоо в шоке от ситуации на улицах Таллинна
Для многих сегодняшний день закончится в ЭМО: дизайнер Альдо Ярвсоо в шоке от ситуации на улицах Таллинна
«Я пошел купить молока для кофе в 3.00 утра и скажу так: я никому не рекомендую планировать на завтра (сегодня - прим.ред.) пешие прогулки, по крайней мере, в центре города.
Если раньше это была прекрасная рождественская сказка для Инстаграма, то теперь все эти чудесные горы снега решили растаять разом! На меня упали снежные сугробы с трех крыш, пять сосулек пытались затушить мою свечу жизни, и хотя на мне были сапоги со специальной зимней подошвой, продавцы цветов на улице Виру всё равно считали меня похожим на козла на льду...
Таллинн, к сожалению для многих сегодняшний день уже закончится в ЭМО», - написал известный дизайнер Ярвсоо на своей странице в Фейсбуке.