32-летняя актриса Саара Пиус на минувших выходных посетила рождественскую вечеринку, где показала, как должна блистать на мероприятиях настоящая звезда!
ФОТО ⟩ Эстонская актриса Саара Пиус показала, как по-настоящему блистать на рождественской вечеринке
Эстонская актриса Саара Пиус в пятницу, 16 декабря, посетила рождественскую вечеринку, где собрались самые яркие артисты и самые успешные компании – Eesti Ettevõtete Jõulupidu.
Саара вела мероприятие вместе с актером Прийтом Лоогом. На сцену вышли The Smilers, Suured Tüdrukud, Koit Toome, Sarah, Nancy, Empire Show и DJ Raigo Brauer. Наряду с великолепным шоу участники вечеринки также наслаждались разнообразным меню.
Конечно же, особое событие и прекрасный образ должны были быть запечатлены на фото в Instagram! Именно там красотка Саара разместила снимок в блестящем темно-зеленом платье, доходящем до пола. Сверкающие серьги и красивые классические черные туфли на каблуках дополнили изящный образ.
Актриса в подписи к фотографии добавила эмодзи русалки, который идеально охарактеризовал ее образ. Саара действительно выглядела на празднике как сказочная русалка.