ФОТО ⟩ Эстонская актриса Саара Пиус показала, как по-настоящему блистать на рождественской вечеринке

Эстонская актриса Саара Пиус в пятницу, 16 декабря, посетила рождественскую вечеринку, где собрались самые яркие артисты и самые успешные компании – Eesti Ettevõtete Jõulupidu.

Саара вела мероприятие вместе с актером Прийтом Лоогом. На сцену вышли The Smilers, Suured Tüdrukud, Koit Toome, Sarah, Nancy, Empire Show и DJ Raigo Brauer. Наряду с великолепным шоу участники вечеринки также наслаждались разнообразным меню.

Конечно же, особое событие и прекрасный образ должны были быть запечатлены на фото в Instagram! Именно там красотка Саара разместила снимок в блестящем темно-зеленом платье, доходящем до пола. Сверкающие серьги и красивые классические черные туфли на каблуках дополнили изящный образ.