Эстонский астролог подробно рассказала, что есть каждому знаку Зодиака в новогоднюю ночь

Приятно, что скатерть на новогодний стол можно выбрать не маркую. Подойдет синяя или темно-зеленая с орнаментом по краям из листьев, как у цветка, который мы называем «рождественская звезда», и ягод. Геометрический рисунок на столе не приветствуется, как и слишком контрастные цвета.

Для сервировки хорошо подойдут три больших блюда и десяток маленьких салатниц, размером с пиалы. Большие емкости нужно будет заполнить едой, которую удобно брать каждому участнику праздника. Прекрасно подойдет мясной сексер, в котором будет преобладать нарезка из птицы – курицы, индюшатины, утки. Хорошо поставить на стол говяжий язык, бастурму из говядины, которые будут чередоваться с шариками паштета из говяжьей и куриной печени. И помните: Кролику свинина не нравится.

Вместо салата из свежих овощей Кролик предпочел бы «овощную полянку» - блюдо, где будут красиво разложены овощи, зелень и салат без какой-либо заправки. Не забудьте украсить его ломтиками лимона и апельсина, а в центр можно водрузить целый мандарин – символ богатства и благополучия. Соусы и оливковое масло можно подать отдельно.

Остальные яства маленькими порциями полезно разложить в пиалы, «посадить» в них зелень и расставить их на столе так, чтобы было похоже на клумбу или букет.