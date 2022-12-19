Выражение «накрыть поляну» прекрасно характеризует праздничный стол хозяйки, которая хочет «приголубить» всех Зайцев. Оформление стола – фундамент успеха. Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказывает, какой едой надо кормить в новогоднюю ночь представителей каждого знака Зодиака, чтобы удача и благосостояние сопутствовали им в 2022 году.
Эстонский астролог подробно рассказала, что есть каждому знаку Зодиака в новогоднюю ночь
Приятно, что скатерть на новогодний стол можно выбрать не маркую. Подойдет синяя или темно-зеленая с орнаментом по краям из листьев, как у цветка, который мы называем «рождественская звезда», и ягод. Геометрический рисунок на столе не приветствуется, как и слишком контрастные цвета.
Для сервировки хорошо подойдут три больших блюда и десяток маленьких салатниц, размером с пиалы. Большие емкости нужно будет заполнить едой, которую удобно брать каждому участнику праздника. Прекрасно подойдет мясной сексер, в котором будет преобладать нарезка из птицы – курицы, индюшатины, утки. Хорошо поставить на стол говяжий язык, бастурму из говядины, которые будут чередоваться с шариками паштета из говяжьей и куриной печени. И помните: Кролику свинина не нравится.
Вместо салата из свежих овощей Кролик предпочел бы «овощную полянку» - блюдо, где будут красиво разложены овощи, зелень и салат без какой-либо заправки. Не забудьте украсить его ломтиками лимона и апельсина, а в центр можно водрузить целый мандарин – символ богатства и благополучия. Соусы и оливковое масло можно подать отдельно.
Остальные яства маленькими порциями полезно разложить в пиалы, «посадить» в них зелень и расставить их на столе так, чтобы было похоже на клумбу или букет.
Чтобы удивить гостей, можно приготовить «ласточкино гнездо» или «фальшивого зайца». Подачу этих блюд можно превратить в веселую игру «угадай-ка что внутри». Кролик обожает совместные игры, розыгрыши и многолюдное застолье.
Кролик не против рыбы на столе, но не обрадуется судаку и карпу.
Чтобы привлечь богатство, для десерта и сладкого стола можно приготовить корзиночки со всевозможными начинками. Или торт «корзина» с ягодами и фруктами как символ изобилия. Пусть среди фруктов не будет винограда, потому что Кролику не нравится эта ягода. Он считает виноград «бесчестным» из-за его свойства сбраживаться и превращаться в вино.
Кролик предпочитает соки, а не крепкие напитки. Поэтому для маскировки можно предложить гостям крюшон или глинтвейн.
Любой вид чая будет иметь ключевое значение, как символ стихии года – Вода. Рекомендую также приобрести лимонад или тоник голубого цвета.
Дополнят стол и сделают его законченным для ублажения Водяного Кролика сухофрукты и орехи. Ему особенно по вкусу финики, абрикосы и бананы.
Чтобы превратить застолье в увлекательную игру и запустить счастливый импульс в будущее, привлечь денежную удачу, можно приготовить для каждого гостя счастливую корзиночку. Ингредиенты в ней будут подобраны специальным образом.
Корзиночка на счастье и изобилие
Для Овнов необходимо создать композицию из сладкого и соленого вкуса. Соедините хамон, руколу и инжир. Если не найдете свежего инжира, возьмите сухой, замочите его в кипятке минут на десять. Заправлять смесь ничем не надо.
Для Тельцов подойдет набор из пяти и более элементов. Можно смешать несколько зерен кукурузы, горошка, нута, каперсов, добавить мягкий сыр и кедровые орешки.
Близнецам надо приготовить смесь из риса, белой рыбы, соленого огурчика и майонеза. Для украшения используйте четвертинку вареного яйца.
Ракам подойдет пряная свинина, смешанная с кусочками апельсина или грейпфрута. Можно добавить чернослив, а в любой соус горчицу.
Львам можно приготовить смесь тушеных овощей. На дно корзиночки стоит положить кусочек отварной курицы или утки и на нем разместить овощи. Сверху присыпать семенами кунжута.
Девам денежную удачу принесет композиция из смеси двух-трех сортов сыра с грецкими орехами и горчичным соусом. Для украшения используйте тонкие кружочки редиса.
Весы получат импульс в изобильное будущее, отведав в своей корзиночке прекрасную яркую свеклу, замешанную с черносливом и маринованным огурцом. Для заправки подойдет ароматное подсолнечное масло.
Скорпионам лучше всего собрать оригинальную композицию из сала, паприки, сельдерея, кедровых орешков и горчичных зерен. Приправить ее можно оливковым маслом.
Стрельцы оценят смесь маринованной тыквы с кусочками копченой ветчины и соусом из вареного яичного желтка, растертого с гранатовым соком и капелькой растительного масла.
Для Козерогов надо сочинить смесь из крупно нарезанного репчатого лука, ошпаренного кипятком, сбрызнутого лимонным соком с вареной колбасой и майонезом. Щедро приправьте черным перцем.
Водолеям дверь в будущее откроет коктейль из креветок, свежего огурца и вареных яиц. Для заправки подойдет смесь сметаны и майонеза с прованскими травами.
Рыбам приготовьте корейскую морковь или индийский качумбер: смесь из помидоров, свежих огурцов, репчатого лука, перца чили, кинзы и зерен граната. Заправьте ее соком лимона.