Астрологи предупредили, кому лучше воздержаться от «горячительного» – во избежание проблем со здоровьем, близкими или законом, пишет Womanhit.
ТОП−5 знаков Зодиака, которым лучше не пить в новогоднюю ночь
Звезды предупреждают, что далеко не всем знакам зодиака в наступающем 2023 году стоит вообще употреблять спиртное в процессе торжества. Звезды говорят, что представителям пяти знаков рекомендуется полностью отказаться от «горячительного» на праздниках – во избежание потенциальных проблем со здоровьем, эмоциональной сферой или даже законом.
Близнецы
Конец 2022 и начало 2023 года для вас в принципе может ощущаться напряженным. Однако топить это ощущение в алкоголе будет крайне ошибочным решением. Вместо желаемого расслабления вы можете подбросить дров в пламя вашего подавленного гнева и не справиться с ним. Употребление спиртного для вас грозит большим количеством конфликтов или даже драк, вспыхивающих практически на пустом месте. Не исключено обострение и «спящих» внутренних противоречий, стимулирующих депрессию. Так что лучше проведите новогоднюю ночь в кругу самых близких, которые нормально отнесутся к вашему вынужденному отказу от шампанского.
Рак
Эмоциональным и по природе своей сверхчувствительным Ракам не стоит забывать, что коварная Черная Луна все еще стоит в новогоднюю ночь в вашем знаке — хоть и в последних его градусах. Это может очень сильно влиять на ваше самочувствие — как физическое, так и психическое. Многие Раки пока вынуждены смотреть на мир через черные очки, и если добавить к этому состояние алкогольного опьянения, то станет только хуже. Поэтому вам стоит избегать «встреч» со спиртным, которое может загнать вас в глубокое деструктивное состояние и поднять со дна старые обиды и страхи.
Стрелец
Свободолюбивым и общительным Стрельцам стоит встретить 2023 год в кругу семьи или среди проверенных временем друзей. Пока по вашему 7-му дому, отвечающему за контакты с другими людьми, движется напряженный ретроградный Марс, шанс агрессивно повести себя по отношению к любому оппоненту у вас все еще остается. Любые дурманящие сознание жидкости для вас до тех пор, пока Марс не уйдет дальше по зодиаку, будут довольно опасны. Переключите внимание на более здоровые напитки, например, соки, особенно если вы за рулем.
Козерог
Скопление планет в вашем знаке под Новый год сконцентрирует на вас огромное количество внимания, поэтому приглашений зайти в гости и с чувством отпраздновать вы можете получить множество. Однако помните, что ретроградный в вашем знаке Меркурий, а также неумолимый Плутон, влияющий на вас еще более сильно, не особенно дружат с алкоголем, и за все ваши случайные ошибки спросят с вас по всей строгости. В это торжество вам лучше проявить свои самые стойкие качества — и полностью отказаться от спиртного, дабы не искушать судьбу.
Водолей
Его величество Сатурн, владыка кармы и самоограничения, все еще стоит в начале 2023 года в вашем знаке, внимательно наблюдая за вашим поведением. И, учитывая известную поговорку: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», лучше сделать это с минимальными рисками во всех смыслах — чему алкоголь совершенно не способствует. Это красочное и яркое торжество подарит вам и другие, более безопасные для здоровья, радости, сосредоточьтесь на них.