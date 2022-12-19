ТОП−5 знаков Зодиака, которым лучше не пить в новогоднюю ночь

Стрелец

Свободолюбивым и общительным Стрельцам стоит встретить 2023 год в кругу семьи или среди проверенных временем друзей. Пока по вашему 7-му дому, отвечающему за контакты с другими людьми, движется напряженный ретроградный Марс, шанс агрессивно повести себя по отношению к любому оппоненту у вас все еще остается. Любые дурманящие сознание жидкости для вас до тех пор, пока Марс не уйдет дальше по зодиаку, будут довольно опасны. Переключите внимание на более здоровые напитки, например, соки, особенно если вы за рулем.

Козерог

Скопление планет в вашем знаке под Новый год сконцентрирует на вас огромное количество внимания, поэтому приглашений зайти в гости и с чувством отпраздновать вы можете получить множество. Однако помните, что ретроградный в вашем знаке Меркурий, а также неумолимый Плутон, влияющий на вас еще более сильно, не особенно дружат с алкоголем, и за все ваши случайные ошибки спросят с вас по всей строгости. В это торжество вам лучше проявить свои самые стойкие качества — и полностью отказаться от спиртного, дабы не искушать судьбу.

Водолей