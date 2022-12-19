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Русский театр переместится на Таллиннский автобусный вокзал

Limon.ee
Русский театр переместится на Таллиннский автобусный вокзал
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Фото: Промо

В преддверии рождественских праздников Русский театр выходит за пределы сценического пространства навстречу горожанам. Первое выступление артистов в рамках проекта «Театр в городе» состоится уже 20 декабря на Таллиннском автобусном вокзале в 12.00.

Цель таких нестандартных мероприятий, которые будут проходить и в дальнейшем, – стать ближе к аудитории и в неформальной обстановке привлечь внимание к театру вообще и спектаклям, проектам Русского театра, в частности. Таким образом, театр становится частью повседневной жизни, делает ее ярче и праздничнее.

В будущем выступления планируются в разных, порой неожиданных, точках на карте городского пространства – таким образом, театр не будет ограничен только сценой или зданием, в прямом смысле выйдет на улицы, к зрителю. Публика сможет увидеть знакомых актеров в кафе, парках, на открытых площадках.

Сегодня редкий спектакль обходится без музыки. Инструментальная и вокальная, самостоятельная и вспомогательная, она помогает раскрыть идею пьесы, характеры действующих лиц, вводит зрителя в эпоху, поддерживает ритм действия, становится узнаваемым тэгом спектакля. Русский театр славится своими музыкальными постановками, поющими артистами и концертами. Именно поэтому первое выступление в программе «Театр в городе» станет музыкальным.

20 декабря на таллиннском автовокзале приезжающие и отбывающие из города пассажиры смогут услышать знакомые партии из репертуарных спектаклей и мюзиклов, а также новые, специально подготовленные композиции.

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