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30 аффирмаций, способных притянуть счастье – повторяйте их каждый день

Limon.ee
30 аффирмаций, способных притянуть счастье – повторяйте их каждый день
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Счастливая женщина. Иллюстративное фото.
Счастливая женщина. Иллюстративное фото. Фото: Evgeny Atamanenko/Shutterstock

Сила аффирмаций не доказана наукой, но миллионы людей каждый свой день начинают с произнесения важных слов. Говорить их полезно не только себе, но и любимым людям, пишет Woman.

Аффирмации на каждый день

Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Так вы сами себя программируете.

Позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Черная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами:

1. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.

2. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня счастливой каждый день.

3. Я прощаю себя и отпускаю все негативные ситуации.

4. Я могу найти оптимистичные способы борьбы с трудностями.

5. Я наслаждаюсь жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.

6. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем.

7. Мое здоровье — мой ежедневный выбор.

8. У меня нет сомнений, что будущее прекрасно.

9. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу.

10. Во мне столько энергии, что я справлюсь.

Фразы для достижения целей и успеха

1. Сегодня я проживаю день абсолютной внутренней радости и покоя.

2. Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.

3. Моя реальность — это счастье, любовь, радостные и позитивные события.

4. Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти.

5. Моя жизнь наполнена и совершенна. Любой из дней приносит новые открытия.

6. Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья.

7. Сегодня со мной точно произойдет что-то хорошее.

8. Я счастливый человек, смогу подарить счастье окружающим и получить его взамен.

9. У меня есть внутренняя сила и желание быть счастливым и жить гармонично.

10. Я уверен в своих способностях и навыках.

Аффирмации для привлечения удачи и счастья

Слова — ключики к самым нужным дверям. Влияние их силы на подсознание многими недооценивается. К сожалению, люди порой не понимают, что с помощью правильных мыслей можно зарядить себя на успех и счастье. Ведь энергетика правильных фраз способна помочь найти возможности изменить жизнь к лучшему.

Повторяйте эти аффирмации каждый день и совсем скоро заметите результат.

1. Счастье кроется в мелочах, и я радуюсь даже малейшим успехам.

2. Мои мечты обязательно сбудутся, а победы в делах уже ждут за углом.

3. Я открыта новым возможностям.

4. Я становлюсь все более осведомленным и мудрым с каждым днем.

5. Мой потенциал к успеху безграничен.

6. Я могу достичь всего, чего захочу.

7. Я заслуживаю любви. Меня любят и ценят окружающие.

8. Я привлекаю выгодные возможности для получения денег.

9. Моя интуиция и мудрость ведут меня в правильном направлении.

10. Я именно там, где хочу быть. Моя карьера предоставляет мне правильные возможности для роста.

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