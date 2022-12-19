Сила аффирмаций не доказана наукой, но миллионы людей каждый свой день начинают с произнесения важных слов. Говорить их полезно не только себе, но и любимым людям, пишет Woman.
30 аффирмаций, способных притянуть счастье – повторяйте их каждый день
Аффирмации на каждый день
Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Так вы сами себя программируете.
Позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Черная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами:
1. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.
2. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня счастливой каждый день.
3. Я прощаю себя и отпускаю все негативные ситуации.
4. Я могу найти оптимистичные способы борьбы с трудностями.
5. Я наслаждаюсь жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.
6. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем.
7. Мое здоровье — мой ежедневный выбор.
8. У меня нет сомнений, что будущее прекрасно.
9. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу.
10. Во мне столько энергии, что я справлюсь.
Фразы для достижения целей и успеха
1. Сегодня я проживаю день абсолютной внутренней радости и покоя.
2. Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.
3. Моя реальность — это счастье, любовь, радостные и позитивные события.
4. Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти.
5. Моя жизнь наполнена и совершенна. Любой из дней приносит новые открытия.
6. Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья.
7. Сегодня со мной точно произойдет что-то хорошее.
8. Я счастливый человек, смогу подарить счастье окружающим и получить его взамен.
9. У меня есть внутренняя сила и желание быть счастливым и жить гармонично.
10. Я уверен в своих способностях и навыках.
Аффирмации для привлечения удачи и счастья
Слова — ключики к самым нужным дверям. Влияние их силы на подсознание многими недооценивается. К сожалению, люди порой не понимают, что с помощью правильных мыслей можно зарядить себя на успех и счастье. Ведь энергетика правильных фраз способна помочь найти возможности изменить жизнь к лучшему.
Повторяйте эти аффирмации каждый день и совсем скоро заметите результат.
1. Счастье кроется в мелочах, и я радуюсь даже малейшим успехам.
2. Мои мечты обязательно сбудутся, а победы в делах уже ждут за углом.
3. Я открыта новым возможностям.
4. Я становлюсь все более осведомленным и мудрым с каждым днем.
5. Мой потенциал к успеху безграничен.
6. Я могу достичь всего, чего захочу.
7. Я заслуживаю любви. Меня любят и ценят окружающие.
8. Я привлекаю выгодные возможности для получения денег.
9. Моя интуиция и мудрость ведут меня в правильном направлении.
10. Я именно там, где хочу быть. Моя карьера предоставляет мне правильные возможности для роста.