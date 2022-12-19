30 аффирмаций, способных притянуть счастье – повторяйте их каждый день

Аффирмации на каждый день

Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Так вы сами себя программируете.

Позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Черная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами:

1. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.

2. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня счастливой каждый день.

3. Я прощаю себя и отпускаю все негативные ситуации.

4. Я могу найти оптимистичные способы борьбы с трудностями.

5. Я наслаждаюсь жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.

6. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем.

7. Мое здоровье — мой ежедневный выбор.

8. У меня нет сомнений, что будущее прекрасно.

9. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу.

10. Во мне столько энергии, что я справлюсь.

Фразы для достижения целей и успеха

1. Сегодня я проживаю день абсолютной внутренней радости и покоя.

2. Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.

3. Моя реальность — это счастье, любовь, радостные и позитивные события.