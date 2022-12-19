«Состояние ухудшается»: Заворотнюк тайно увезли из дома в онкологическую клинику

Уже на протяжении четырех лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием, причем последние пару лет новостей о состоянии здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» практически не стало, и делится ими исключительно ее дочь Анна.

Напомним, в 2019 году у Заворотнюк была диагностирована довольно агрессивная форма опухолей – глиобластома головного мозга.

Она проходит сейчас лечение экспериментальным методом в виде вакцинации иммунных клеток, которые уничтожают раковые клетки. Способ был разработан учеными из Института молекулярной биологии РАН.

Первое время за здоровьем актрисы даже следили немецкие специалисты в частной клинике Германии. Однако из-за отсутствия результатов семья Заворотнюк договорилась с российскими специалистами, пишет TopNews.

Лечение дало свои результаты и спустя некоторое время нахождения в стационаре Заворотнюк было отправлена домой для прохождения дальнейшего лечения.

Однако теперь стало известно, что в сентябре этого года ее вновь тайно госпитализировали в онкологическую клинику в центре Москвы. Отмечается, что Заворотнюк стало недостаточно ухода сиделок и требовалось круглосуточное лечение и наблюдение. Эти данные подтверждаются наличием у супруга Заворотнюк 13 штрафов за нарушение правил парковки рядом с госпиталем. Правда чаще всего он появлялся там в ночное время суток, видимо, чтобы не привлекать внимание.

Возможное ухудшение состояния Заворотнюк прокомментировал онколог Владимир Филимонов. Эксперт пояснил, что релокация могла быть вызвана необходимостью проведения медицинских процедур, а состояние пациентки не способствует ежедневному мотанию из дома в больницу.