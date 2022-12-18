Шокирующие подробности жизни эстонской звезды Кристины Пяртельпоэг: бросила школу, потому что стала бездомной

Выяснились шокирующие подробности жизни эстонской звезды. Она бросила школу, когда училась в 11 классе. «Мой школьный путь определенно не был прямым, он был очень ухабистым, и в какой-то момент я оказалась бездомной и была вынуждена пойти работать, - говорит Пяртельпоэг. - Мне пришлось выбирать между работой и домом или посещением школы и бездомностью. В тот момент логичным выбором для меня было пойти работать».