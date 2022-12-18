Больше года известная блогер из Эстонии Кристина Пяртельпоэг работала радиоведущей утреннего шоу на MyHits. Недавно она сообщила о завершении работы в эфире. Незадолго до этого с ней записали интервью студенты BFM для их телеканала Luna TV. Радиоведущая сказала, что в соцсетях зарабатывает в четыре раза больше, чем на радио.
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Шокирующие подробности жизни эстонской звезды Кристины Пяртельпоэг: бросила школу, потому что стала бездомной
Шокирующие подробности жизни эстонской звезды Кристины Пяртельпоэг: бросила школу, потому что стала бездомной
Выяснились шокирующие подробности жизни эстонской звезды. Она бросила школу, когда училась в 11 классе. «Мой школьный путь определенно не был прямым, он был очень ухабистым, и в какой-то момент я оказалась бездомной и была вынуждена пойти работать, - говорит Пяртельпоэг. - Мне пришлось выбирать между работой и домом или посещением школы и бездомностью. В тот момент логичным выбором для меня было пойти работать».
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