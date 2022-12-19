Гороскоп на 19 декабря: кого из знаков Зодиака сегодня ждет неслыханное везение

Рак

Подходящий день для важных дел. Смело беритесь за что-то очень сложное: вы быстро разберетесь, как лучше действовать, добьетесь отличных результатов. Хорошо понимая, чего на самом деле хотите добиться, вы не отвлекаетесь на мелочи и пустяки, не поддаетесь чужому влиянию и не тратите силы напрасно. Может быть непросто разобраться в своих чувствах, понять, в чем причина тревоги или порой возникающего раздражения. Стоит побыть какое-то время наедине с собой, спокойно проанализировать события последних дней. Возможно, вы поймете, какие ошибки допустили и как их исправить.

Лев

Благоприятный день для общения. Вы можете говорить то, что думаете, не опасаясь, что заденете или обидите окружающих. Вас поймут правильно, не обидятся даже самые чувствительные. Удается спокойно обсудить сложные вопросы, договориться с людьми, с которыми вы прежде не находили общего языка. Дома может быть больше забот, чем обидно. Не исключено, что придется решать какие-то бытовые проблемы и это потребует неожиданных расходов. Но серьезной угрозы для бюджета нет. А вот небольшие денежные поступления вполне вероятны.

Дева