Не верьте им: четыре знака Зодиака, которые лгут чаще всего

Близнецы

Словам Близнецов стоит доверять меньше всего. Этот знак Зодиака довольно болтлив и коммуникабелен, но, как и у настоящих близнецов, у него есть сразу несколько правд. Близнецы любят рассказывать истории и иногда заигрываются в своих версиях.

Весы

Весы лгут, чтобы не обидеть людей. Этот знак Зодиака любит баланс и справедливость и терпеть не может негативные мнения и высказывания. Именно поэтому, стараясь не обидеть чувства окружающих, Весы могут лгать «во благо».

Водолей

У Водолея авантюрный ум и огромная фантазия. Если вы дружите с этим знаком Зодиака, вы знаете, насколько они любят творчество и новизну. Когда Водолеям становится скучно, они тратят время на придумывание историй и создание совершенно другой вселенной. Справедливости ради стоит отметить, что этот знак зодиака и сам часто путает реальность с фантазией.

Рыбы