Ни дня без обмана... Только лишь знак Зодиака не может указать на абсолютного лгуна или человека чести, и всё же.
Не верьте им: четыре знака Зодиака, которые лгут чаще всего
Близнецы
Словам Близнецов стоит доверять меньше всего. Этот знак Зодиака довольно болтлив и коммуникабелен, но, как и у настоящих близнецов, у него есть сразу несколько правд. Близнецы любят рассказывать истории и иногда заигрываются в своих версиях.
Весы
Весы лгут, чтобы не обидеть людей. Этот знак Зодиака любит баланс и справедливость и терпеть не может негативные мнения и высказывания. Именно поэтому, стараясь не обидеть чувства окружающих, Весы могут лгать «во благо».
Водолей
У Водолея авантюрный ум и огромная фантазия. Если вы дружите с этим знаком Зодиака, вы знаете, насколько они любят творчество и новизну. Когда Водолеям становится скучно, они тратят время на придумывание историй и создание совершенно другой вселенной. Справедливости ради стоит отметить, что этот знак зодиака и сам часто путает реальность с фантазией.
Рыбы
Рыбы лгут, чтобы избежать обязательств. Личность этого знака очень сложна, но главное в них - любовь к свободе. Рыбы ненавидят, когда их связывают и ограничивают, а потому будут готовы насыпать вам столько лжи, сколько потребуется, чтобы избежать нежелательной ответственности.