Мария Максакова: СССР задолжал Вайкуле не только невыплаченные гонорары

«Она права по поводу того, что содержала Советский Союз, - отметила Мария. - Она даже не договаривает». По мнению Максаковой-младшей, Лайме пришлось сдерживать творческий потенциал, чтобы соответствовать советским стандартам. Также оперная певица припомнила историю, когда ее коллега отказалась от карьеры в США и выбрала СССР. Мария уверена, что Вайкуле могла бы стать звездой Бродвея. «Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше», - заявила Максакова.

Ранее Вайкуле высказалась в защиту своей коллеги и хорошей знакомой Аллы Пугачевой. Лайма заявила, что она и Примадонна собирали целые стадионы в СССР и «кормили» людей. Что касается Максаковой-младшей, то она уже несколько лет живет на Украине, куда выехала в конце 2016 года со своим мужем Денисом Вороненковым. Последний был убит весной 2017 на ее глазах в центре Киева, киллер и заказчик не установлены, пишет Argumentiru.com.