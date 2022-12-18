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Мария Максакова: СССР задолжал Вайкуле не только невыплаченные гонорары

Limon.ee
Мария Максакова: СССР задолжал Вайкуле не только невыплаченные гонорары
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Мария Максакова
Мария Максакова Фото: Facebook

Оперная певица Мария Максакова высказалась о словах певицы Лаймы Вайкуле, которые произвели широкий резонанс в социальных сетях более недели назад. В отличие от многих комментаторов, звезда оперы считает, что латвийская артистка права в своих словах о том, что она в свое время якобы содержала СССР.

«Она права по поводу того, что содержала Советский Союз, - отметила Мария. - Она даже не договаривает». По мнению Максаковой-младшей, Лайме пришлось сдерживать творческий потенциал, чтобы соответствовать советским стандартам. Также оперная певица припомнила историю, когда ее коллега отказалась от карьеры в США и выбрала СССР. Мария уверена, что Вайкуле могла бы стать звездой Бродвея. «Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше», - заявила Максакова.

Ранее Вайкуле высказалась в защиту своей коллеги и хорошей знакомой Аллы Пугачевой. Лайма заявила, что она и Примадонна собирали целые стадионы в СССР и «кормили» людей. Что касается Максаковой-младшей, то она уже несколько лет живет на Украине, куда выехала в конце 2016 года со своим мужем Денисом Вороненковым. Последний был убит весной 2017 на ее глазах в центре Киева, киллер и заказчик не установлены, пишет Argumentiru.com.

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