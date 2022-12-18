Американские эксперты пришли к выводу, что лучше всего начинать рабочий процесс в 10 часов утра – в таком случае производительность труда человека в разы улучшается.
Как думаете, во сколько? Названо идеальное время для начала рабочего дня
Научные работники из Университета Пенсильвании детально проанализировали график работы более 120000 американских сотрудников, просчитав средний показатель времени, которое те затрачивали на сон. Как оказалось, люди, начинающие свой рабочий день очень рано, в результате испытывали проблемы с производительностью труда. В то же время сотрудники, которые приступали к работе приблизительно в 10 часов утра, имели достаточно высокую работоспособность, пишет Dvorec.
Если верить выводам ученых, задерживая начало рабочего дня на час, человек получает примерно 20 дополнительных минут сна. Те сотрудники, рабочий день которых начинался в 6 утра, могли позволить себе сон длительностью всего 6 часов, а такого малого количества времени не может хватить для полноценного отдыха. А вот люди, приступающие к работе в период между 9 и 10 часами утра, выделяли на сон 7,5 часов – такой отдых приносит организму гораздо больше пользы.
Согласно статистике, собранной экспертами, 30 процентов взрослых работников за 24 часа могут позволить себе лишь 6 часов сна. По словам ученых из Американской академии медицины, для полноценного отдыха и поддержания нормального состояния здоровья человеку необходимо каждую ночь спать от 7 до 9 часов. Только так на протяжении дня ему будут сопутствовать отличное настроение и прекрасная производительность труда.