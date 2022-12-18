Несколько часов назад в Фейсбук-сообществе «Нарва - как она есть» появилась грустная новость о смерти молодой и очень талантливой художницы Елены Колли. Друзья и близкие скорбят.
Ушла из жизни талантливая нарвская художница Елена Колли
«Ушла из жизни нарвская художница, красивейшая Елена Колли.
Все знают ее завораживающие граффити на нарвском променаде, превратившие затрапезное здание в мистический аквариум.
Ее лебединой песней, стало завершения 2,5-летнего оформления стен в ресторане «Джунгли», Нарва.
Елена Колли - мастер неожиданных инсталляций и живописных работ. Елена училась в художественной школе и Высшей школе Майнор на дизайнерском отделении. Елена Колли пробовала себя в самых разных видах искусства: скульптура, живопись, графика, инсталляции-мобели, дизайн, росписи стен зданий в публичных местах Нарвы. Женственно и сентиментально художница преподносит подчас провокационные вещи. В лаконичных образах графических листов или в многоцветной, полифоничной живописи - природные мотивы, сказки, фантастические образы. Ее герои поют, танцуют, летают и плавают в подводном пространстве. Елена пропагандирует чувственную любовь, чистоту отношений, эстетическую красоту.
Светлая память светлому талантливому человеку, навсегда прекрасная Елена Колли
По информации и материалам коллеги Елены, Елены Сохранновой», - говорится в сообщении.