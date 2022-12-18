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Ушла из жизни талантливая нарвская художница Елена Колли

Limon.ee
Ушла из жизни талантливая нарвская художница Елена Колли
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Елена Колли
Елена Колли Фото: Facebook-сообщество Нарва - как она есть

Несколько часов назад в Фейсбук-сообществе «Нарва - как она есть» появилась грустная новость о смерти молодой и очень талантливой художницы Елены Колли. Друзья и близкие скорбят. 

«Ушла из жизни нарвская художница, красивейшая Елена Колли.

Все знают ее завораживающие граффити на нарвском променаде, превратившие затрапезное здание в мистический аквариум.

Ее лебединой песней, стало завершения 2,5-летнего оформления стен в ресторане «Джунгли», Нарва.

Елена Колли - мастер неожиданных инсталляций и живописных работ. Елена училась в художественной школе и Высшей школе Майнор на дизайнерском отделении. Елена Колли пробовала себя в самых разных видах искусства: скульптура, живопись, графика, инсталляции-мобели, дизайн, росписи стен зданий в публичных местах Нарвы. Женственно и сентиментально художница преподносит подчас провокационные вещи. В лаконичных образах графических листов или в многоцветной, полифоничной живописи - природные мотивы, сказки, фантастические образы. Ее герои поют, танцуют, летают и плавают в подводном пространстве. Елена пропагандирует чувственную любовь, чистоту отношений, эстетическую красоту.

Светлая память светлому талантливому человеку, навсегда прекрасная Елена Колли

По информации и материалам коллеги Елены, Елены Сохранновой», - говорится в сообщении. 

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