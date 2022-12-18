Тренер футбольной сборной РФ приехал с женой в Нарву на премьеру второй части «Аватара»
На этой неделе в Эстонии состоялась премьера фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды». На нарвском показе в кинотеатре Apollo был замечен главный тренер сборной РФ Валерий Карпин вместе с супругой Дарьей Карпиной. Певица поделилась с подписчиками не только фотографиями из кинотеатра, но и трогательной историей.
«В 2009 году на премьере #аватар мы с @vgkarpin были в этом же кинотеатре вместе.
И было это 1 января, что еще более удивительно.
Так что, сегодня мы снова на #avatar вместе! Но уже под одной фамилией», - написала Карпина.
В России нельзя легально посмотреть фильм «Аватар: путь воды», но самые хитрые бизнесмены обходят этот запрет по необычной схеме. Технически посетители кинотеатра покупают билет на российскую короткометражку «Вижу», но перед этим «бесплатно» показывают «Аватар 2», называя это «предсеансовым обслуживанием».