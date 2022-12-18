Тренер футбольной сборной РФ приехал с женой в Нарву на премьеру второй части «Аватара»

На этой неделе в Эстонии состоялась премьера фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды». На нарвском показе в кинотеатре Apollo был замечен главный тренер сборной РФ Валерий Карпин вместе с супругой Дарьей Карпиной. Певица поделилась с подписчиками не только фотографиями из кинотеатра, но и трогательной историей.

«В 2009 году на премьере #аватар мы с @vgkarpin были в этом же кинотеатре вместе.

И было это 1 января, что еще более удивительно.

Так что, сегодня мы снова на #avatar вместе! Но уже под одной фамилией», - написала Карпина.