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Евровидение-2023: TVORCHI представят Украину на конкурсе в Ливерпуле

Limon.ee
Евровидение-2023: TVORCHI представят Украину на конкурсе в Ливерпуле
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TVORCHI с песней Heart of Steel представят Украину на Евровидени-2023
TVORCHI с песней Heart of Steel представят Украину на Евровидени-2023 Фото: GENNADY MINCHENKO

В субботу, 17 декабря, в Киеве прошел финал национального отбора Украины на песенный конкурс Евровидение-2023, в котором приняли участие десять исполнителей.

Победу одержали TVORCHI с песней Heart of Steel. Группа заняла первое место, получив 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Именно этот музыкальный коллектив станет представителем Украины на Евровидении в следующем году, который пройдет в мае в Ливерпуле.

Результаты украинского Нацотбора Украины на Евровидение-2023:

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