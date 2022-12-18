В субботу, 17 декабря, в Киеве прошел финал национального отбора Украины на песенный конкурс Евровидение-2023, в котором приняли участие десять исполнителей.
Евровидение-2023: TVORCHI представят Украину на конкурсе в Ливерпуле
Евровидение-2023: TVORCHI представят Украину на конкурсе в Ливерпуле
Победу одержали TVORCHI с песней Heart of Steel. Группа заняла первое место, получив 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Именно этот музыкальный коллектив станет представителем Украины на Евровидении в следующем году, который пройдет в мае в Ливерпуле.
Результаты украинского Нацотбора Украины на Евровидение-2023: