Евровидение-2023: TVORCHI представят Украину на конкурсе в Ливерпуле

Победу одержали TVORCHI с песней Heart of Steel. Группа заняла первое место, получив 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Именно этот музыкальный коллектив станет представителем Украины на Евровидении в следующем году, который пройдет в мае в Ливерпуле.