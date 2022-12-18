НОСТАЛЬГИЯ ⟩ Фото 1972 года: узнаете этого эстонского мальчика?

«Солнечный день на улице Вястрику. Средство передвижения - коляска крестного отца Валдо Панта. Год был 1972», - пишет Кристьян Йыекалда на своей странице в Instagram, делясь своей фотографией полувековой давности.

«Дорогие друзья! Наконец-то это случилось! Мой дорогой друг Кристьян появился в Instagram! В любом случае, он пообещал мне, что начнет производить классный контент, а через год станет блогером на полную ставку. Так что, начинайте внимательно следить за ним!» - написал хороший друг Кристьяна Яагуп Креэм в Instagram в начале ноября.

Ведущий подписал свой первый пост кратко: «Начало...»

«Дорогие друзья! Спасибо вам за теплые слова и поддержку в этот незабываемый день. Я сделал маленький, но уверенный шаг в вашем направлении, и надеюсь, что однажды я тоже стану достойным создателем контента. На данный момент у меня нет никакого контента, но я обещаю, что скоро я не буду успеть фильтровать, что, когда и зачем я размещаю. Я начну следить за вами днем и ночью, в рамках закона. Встречайте, я здесь, чтобы остаться. Да здравствует Instagram!» - объявил он в видеообращении в своем аккаунте.

Йыэкалда сказал Elu24, что он впервые не чувствует себя уверенно, так как с техникой он на «Вы». «Моя жена и мой друг Яагуп уже давно говорили со мной о том, что пора бы и мне выходить в люди, - смеется он. - И в конце концов мне пришлось взять быка за рога».