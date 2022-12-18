Есть у нашего народа традиция. За несколько недель до Нового года ходить на всеэстонский корпоратив, который проходит в Saku Suurhall. Обычно гуляют три дня подряд, но все разные люди, потому что каждый день корпоратив устраивается для разных компаний.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В третий день всенародного эстонского корпоратива в Saku Suurhall было особенно жарко
В третий день всенародного эстонского корпоратива в Saku Suurhall было особенно жарко
С 15 по 17 декабря различные эстонские предприятия собрались в Saku Suurhall на вечеринку по случаю окончания года. В этом году ведущими вечера стали любимые музыканты Лийс Лемсалу, Элина Нечаева и легендарный комик Яан Ууспыльд.
Среди исполнителей были 2 Quick Start, nublu и Лийс Лемсалу.
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