Рэпер Beebilõust в субботу пожаловался в социальных сетях, что выступление, которое должно было состояться в пятницу в клубе в Вильянди, было отменено из-за кровавой драки. Однако пользователи в социальных сетях считают, что это просто отличная актерская игра, не имеющая ничего общего с настоящей дракой.
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ФЕЙК ИЛИ ПРАВДА? ⟩ Кровавая драка эстонского гангста-рэпера в Вильянди – просто постановка?
Кровавая драка эстонского гангста-рэпера в Вильянди – просто постановка?
«Похоже, что Beebilõust стал жертвой нападения перед своим концертом в Вильянди. Шоу было отменено», - написал в субботу в редакцию Elu24 обеспокоенный поклонник, ссылаясь на драку, которая, по сообщениям, произошла в пятницу вечером.
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