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ФЕЙК ИЛИ ПРАВДА? ⟩ Кровавая драка эстонского гангста-рэпера в Вильянди – просто постановка?

Анналийза Кёсс Геттер Трумси
Кровавая драка эстонского гангста-рэпера в Вильянди – просто постановка?
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Beebilõust или Андрус Эльбинг.
Beebilõust или Андрус Эльбинг. Фото: Konstantin Sednev

Рэпер Beebilõust в субботу пожаловался в социальных сетях, что выступление, которое должно было состояться в пятницу в клубе в Вильянди, было отменено из-за кровавой драки. Однако пользователи в социальных сетях считают, что это просто отличная актерская игра, не имеющая ничего общего с настоящей дракой. 

«Похоже, что Beebilõust стал жертвой нападения перед своим концертом в Вильянди. Шоу было отменено», - написал в субботу в редакцию Elu24 обеспокоенный поклонник, ссылаясь на драку, которая, по сообщениям, произошла в пятницу вечером.

«Это одно личное дело», - прокомментировал рэпер предполагаемый инцидент у черного входа ночного клуба. Видеозапись драки была также размещена в социальных сетях в субботу вечером, но с тех пор была удалена. Возможно, это связано с тем, что в ряде комментариев высказывались предположения, что драка была инсценирована.

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