ФЕЙК ИЛИ ПРАВДА? ⟩ Кровавая драка эстонского гангста-рэпера в Вильянди – просто постановка?

Рэпер Beebilõust в субботу пожаловался в социальных сетях, что выступление, которое должно было состояться в пятницу в клубе в Вильянди, было отменено из-за кровавой драки. Однако пользователи в социальных сетях считают, что это просто отличная актерская игра, не имеющая ничего общего с настоящей дракой.